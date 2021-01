PolíticaConfidencial ¿Hugo López-Gatell tiene amistad con Evo Morales?

• López-Gatell y Evo Morales: la conexión. Cuando Andrés Manuel López Obrador se empecinó en guarecer al boliviano, no sabíamos que uno de sus consentidos, el subsecretario de Salud y cabeza visible del combate a la pandemia, tendría un lazo tan cercano con Morales: una ex funcionaria de Evo es ahora la pareja sentimental de Hugo López-Gatell. Cobra, además, 55 mil pesos como funcionaria en la SEP… y lo que nos falta por saber.

•¿Joe Biden estará preocupado por Julian Assange? Porque con eso de que López Obrador le ofreció asilo, seguramente estarán preocupadísimos. Si acaso molestos por el gesto, pero eso es lo de menos.

• PRI, PAN y PRD se frotan las manos porque están a la caza de aspirantes a candidatos a gubernaturas que en Morena le están haciendo el fuchi, para privilegiar a sus consentidos o palomeados por Palacio Nacional. Incluso, nos cuentan, Alejandro Moreno, dirigente del PRI; Marko Cortés, presidente del PAN, y Jesús Zambrano, líder del PRD, se han estado reuniendo con varios y varias… la sangría será fuerte.

• Grillan a gobernadores. Por cierto, aunque todavía no hay campañas políticas, la grilla está a todo lo que da. Y en varios casos están metiendo al ruedo a algunos como el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien de plano se desmarcó al señalar que no está en temas electorales, “ni me meto ni me metan”. Saquen las palomitas.

