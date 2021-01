Una nueva promesa para la música

Es bien sabido que –además de vivir en un mundo rodeado de música y artistas consolidados– en los últimos años han surgido nuevas generaciones de estrellas que han llegado para mostrarle otra cara al mundo. Karol Sevilla es un claro ejemplo de ello. Y de con todo el proceso que implica, un estreno trae de la mano fuertes medicinas para el alma. Con cada melodía, con cada ensayo y con cada paso nos reconstruye para mostrarnos maduros con lo aprendido, como coraza.

En entrevista al respecto, Karol nos cuenta: “Creo que fue un año de aprendizaje para todos, creo que nadie nos preparó para todo esto. Mucha gente tuvimos altas y bajas, en especial el encerrarnos en casa, porque nadie estaba acostumbrado a eso, a estar en casa, a conocer más a la gente que está a tu alrededor porque pensábamos que los conocíamos y en realidad no era así. Pero ojalá que todo esto termine pronto, y podamos regresar a los escenarios, a hacer conciertos, y regresar con la gente, porque éramos muy felices y no lo sabíamos”.

Tiene muy en claro que la música es lo que se está apoderando de la gente en estos tiempos, y que no hay nada mejor que iniciar un nuevo ciclo con el pie derecho y llena de proyectos que nos acerquen más a la música. Por otra parte, esta joven ha aprendido en este camino que, más allá de todo, está el sentirte creciendo en lo profesional y en lo personal.

“Aprendí a aceptarme más, quiero mostrarme diferente, que ya no soy la chica Disney, y esto es un aprendizaje de saber crecer y madurar y eso me emociona”.

Karol nos deja claro que a pesar de ser joven, hay personas que nacen con estrella que empiezan de niños en esta maravillosa carrera y pronto se llenan de experiencia, pero que, a la larga, estas cualidades se convierten en una gran responsabilidad por toda la gente que te sigue y que espera algo nuevo de ti.

“Es una responsabilidad gigante, porque te pones la mochila y ya no te la puedes quitar, es algo que queda para siempre, y más ahora en las redes sociales, porque ahora mucha gente me sigue y creo que las redes también son un arma de doble filo, porque como artista llega un momento en donde todo el tiempo debes ser perfecta, porque la gente te ve así. Y a mí me pasa que mis fans me piden consejos y se me complica porque yo también sigo creciendo, aprendiendo y cometiendo errores, pero creo que es parte de ser un ídolo para la gente”.

Karol Sevilla comenzó y de a poco fue descubriendo que su verdadera pasión se encontraba en la música, así que, en el marco del estreno de su tema Tus besos, reflexiona sobre lo adverso –y a la vez maravilloso– que es para ella el formar parte de la escena musical.

“Las canciones tienen que llegar en el momento indicado de tu vida, yo transitaba en un momento complicado, porque yo tenía claro que yo ya no quería actuar, sólo quería cantar y llegó Seitrack a mi vida, pero lo más bonito es que cuando una empresa llega con tanta emoción a quererle meter a todo tu proyecto, te da ánimo, y ahí acepté, dije que si”.

Con tan sólo 21 años de edad, esta dispuesta a comerse al mundo, y ha logrado atrapar a más personas sobre la marcha de su música y su talento, así que no me queda más que desearle una larga vida a Karol Sevilla que hoy en día es para México y el mundo, una nueva promesa de la música.

