El calvario de los artesanos por la pandemia

El Covid-19 ha imposibilitado que grupos de artesanos trabajen, debido a que sus espacios laborales han cerrado para evitar aglomeraciones.

La crisis sanitaria ha provocado que los trabajadores artesanales hayan sido afectados entre el 80 y 90% de sus ventas debido al cierre de plazas, parques y locales donde artesanos de todo México vendían sus obras, como resultado de la contingencia. Sin embargo, uno de los pocos espacios que no han sido cancelados es Las Manos del Mundo, una feria internacional y nacional que permite a los artesanos ofrecer sus obras anualmente en la Ciudad de México.

Por un lado, algunos artesanos han padecido el cierre de sus lugares de trabajo, mientras que otros han sufrido las consecuencias de la baja de clientela, a causa de las restricciones de viaje que sufren turistas internacionales en sus países de origen.

Por eso ante la delicada situación actual para este grupo de artistas, el evento Las Manos del Mundo, que dirige Socorro Oropeza, representa una opción viable para que ellos puedan volver a exponer y vender sus obras.

Dicha feria, surgida en 2006, ha reunido artistas de más de 20 estados de la República Mexicana y también ha atraído a artesanos de países como Argentina, Bahamas, Chile, Colombia, Cuba, España, Grecia, Guatemala, Italia, Perú, República Dominicana, Rusia, Turquía y Uruguay. La edición 2021 se realizará del 19 al 21 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México, alineada a todas las medidas de sanidad y protección que requieren sus visitantes.

La pandemia del Covid-19 ha forzado a abrir nuevos canales de venta para que los artesanos expongan sus obras, ante los cierres de sus puntos de venta físicos. Las pérdidas en sus ventas son muy similares para otros grupos de artesanos. Por ejemplo, los alfareros de barro negro de Oaxaca dicen que han dejado de percibir hasta el 85%.

Artesanos de todos los rincones del país participan y acuden a este tipo de plataformas que les permite tener acceso a otros mercados y de paso, conocer tendencias y otras opciones y culturas para diversificar su horizonte de negocio.

La firma de abogados

En donde arrancan muy fuerte el año es en la firma de abogados Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez, ya que a partir del 18 de enero le estarán dando la bienvenida como consejero de las áreas de reestructuras, arbitraje y gobierno corporativo al prestigiado Thomas S. Heather quien durante 40 años de trayectoria se ha posicionado como una autoridad en la materia.

Nos cuentan que, con esta importante integración, Creel sigue consolidando su estrategia de contar con la plantilla más experimentada de abogados del país. La firma cuenta con 85 años de historia, y sólo en el recientemente finalizado 2020 fue reconocida como una de las firmas más innovadoras de Norteamérica por el Financial Times, como la mejor Firma de Abogados de México tanto por Chambers and Partners como por The International Financial Law Review, y como la mejor Firma Fiscal de México por el International Tax Review.

Caída libre

Le cuento que la comercialización al menudeo de vehículos comerciales pesados durante diciembre de 2020 fue de 2 mil 984 unidades, lo que representó una disminución de 22.55% respecto de diciembre de 2019, equivalente a 869 unidades menos. En el periodo acumulado de enero a diciembre 2020 se vendieron 27 mil 20 unidades, lo que representó una caída de 35.59% en comparación con el mismo lapso del año anterior, equivalente a 14 mil 933 unidades menos.

El reporte del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que de las 13 marcas que reportaron resultados, dos obtuvieron resultados positivos en diciembre: Freightliner (9.7%) y Volvo Buses (1.2%).

Para Guillermo Rosales, Director General Adjunto de AMDA, esta contracción se atribuye a diversos factores, siendo el principal el efecto negativo de la pandemia adicionado al debilitamiento económico que se tenía ya como antesala desde inicios de 2020 y en 2019. Diversos sectores clave vinculados con la compra de vehículos pesados se vieron gravemente afectados este año, repercutiendo así en los resultados que se observó al cierre de año. Tome nota.

AUDI sustentable

Y ya para terminar le informo que Audi México presumió su lado sustentable con su estrategia denominada “Mission:Zero”, que busca la neutralidad en carbono en sus operaciones para 2025. La planta en San José Chiapa camina firme hacia una producción limpia e inteligente. Y es que Audi México produce uno de los modelos más importante de la gama Q del Grupo Audi, es decir el Audi Q5. Todos los procesos de fabricación de este vehículo se llevan a cabo con el debido respeto del medioambiente; un ejemplo de ellos es la planta de Ósmosis Inversa que al día de hoy registra 100,000 m3 de agua tratada y reutilizada para la producción.

El agua empleada para la fabricación del Audi Q5 se utiliza en distintos procesos, como en la protección anticorrosión de las carrocerías, y en las pruebas de hermeticidad de los vehículos terminados. Un claro ejemplo de fábrica inteligente es la nave de pintura, que cuenta con un sistema de tratamiento específico para dicho proceso. Estrellita en la frente para AUDI.

