PolíticaConfidencial ¿Cuántas sorpresas nos aguardan con las candidaturas?

• Sorpresas te da la vida... suena bien con Rubén Blades, pero no en política. Nos cuentan que en algunos estados se mueven en las sombras candidaturas oscuras y que hay que poner ojo en estados como Baja California, San Luis Potosí y algunas más…

• La buena: este miércoles aplicaron 94 mil vacunas. La mala: hubo problemas con la plataforma y tuvieron que hacer el registro de manera manual. Es el comienzo y ojalá, por el bien de todos, se corrijan esos detalles…

• Arturo Herrera, el lujo de México. Hace décadas Marco Antonio Muñiz fue considerado así, el Lujo de México. Viene a cuento porque el secretario de Hacienda consideró que dar apoyos fiscales por la pandemia es “un lujo” que pocas naciones se pueden dar… ni modo, ahí será para la otra, cuando seamos como los países nórdicos.

• Congreso en pandemia. La agenda del presidente López Obrador viene muy cargada… pero quizá la realidad le imponga frenos. El primero es la pandemia y el segundo que todos estarán en la guerra por las elecciones. ¿Qué va a prosperar? Muy poco, nos dicen desde el Poder legislativo. Ya veremos.

Y en Jalisco

• PAN y no les dan. El PAN quedó lastimado luego de la ausencia de alianza con MC, pero empieza a levantarle la mano a algún candidato. Por ejemplo, todo indica que los panistas volverán a proponer a Miguel Zárate como candidato a la capital del estado. Es cierto que Zárate también suspiraba para Tlaquepaque, pero sin alianza es muy difícil que el blanquiazul sea competitivo, así que empezaremos a ver en 3-2-1 el desfile de candidatos y candidatas azules.

• Banca. Hay a quien por más circo maroma y gimnasio que hizo nomás no pudo acomodarse en las nuevas candidaturas a diputado local y federal; al parecer no le alcanzó al diputado de Movimiento Ciudadano Jonadab Martínez, quien no fue palomeado en Manuel Acuña para continuar su carrera política de “altura”. ¿Será que debió entrenar un poco más o de plano no tuvo intercesión divina?

• Reciclaje panista. Entre que son peras y manzanas, las viejas glorias siempre estarán presentes y como dice el conocido refrán “mientras un político respira, aspira”. Nos cuentan que los nuevos valores que también han levantado la mano para Guadalajara son el ex alcalde Fernando Garza y el ex candidato a gobernador Fernando Guzmán, quienes se unen al ex gobernador Francisco Ramírez Acuña que quiere competir también por el Distrito 10 federal en Zapopan. Caras conocidas veremos, resultados no sabremos.

