La inspiración es la magia detrás de las canciones

Para que algo se vuelva histórico, no hace falta más que hacerlo con el corazón. Por ello, sin importar la adversidad de los tiempos, el día de hoy, en el marco de la celebración del Día del Compositor, nos sumergiremos en un evento histórico hecho pieza por pieza, en el que al unir talento, pasión y amor por la música, obtendremos una velada inolvidable.

Bajo la batuta de Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), viviremos una noche llena de magia, inspiración y música, en un mundo donde la sociedad reclama un latido diferente.

“Tú sabes que por la situación sanitaria es muy difícil llevar un evento presencial porque estamos en semáforo rojo, pero nadie quiso dejar pasar el Día del Compositor, que ha sido un día emblemático para los compositores, y que ya llevamos desde 1983 festejándolo a nivel nacional. Entonces lo vamos a hacer por Facebook y por el canal de YouTube de la SACM. Invitamos a 54 cantautores, será un récord histórico en donde van a cantar sus éxitos y recordarán con cariño al maestro Armando Manzanero”.

Lamentablemente, hace poco nos embargó la noticia del sensible fallecimiento del gran maestro, Armando Manzanero, quien por décadas consecutivas se coronó como uno de los mejores compositores que México vio nacer. Pero no hay razón para bajar el ánimo, pues este homenaje se convertirá en algarabía, ya que no sólo se recordará la magnánima trayectoria del maestro, sino que, además, la SACM celebrará el primer Día del Compositor con cupo ilimitado para el público.

“Siempre este día se festejó con los compositores, en una comida, pero esta vez –por la situación– lo haremos vía remota y esto nos permite sacar el evento de casa y pasarlo al público, y va a ser la primera experiencia –y no sé si la única– donde el público podrá compartir el festejo del Día del Compositor con todos esos autores que son parte de la sensibilidad del pueblo mexicano”.

Y es que a veces como espectadores, reparamos solamente en un rostro o una voz, pero son pocas las veces que nos ponemos de cara a la inspiración. Por ello, este festejo del Día del Compositor significa una oportunidad para que México y el mundo reafirmen que detrás de una canción, hay una o varias personas que tienen una musa corriendo por las venas.

El evento, dará comienzo en punto de las 16:00 horas a través de las redes sociales de la Sociedad de Autores y Compositores de México, prometiendo convertirse en un momento que nadie olvidará.

Serán 54 de los más importantes autores del mundo de habla hispana los que hoy seguros darán la cara y dejarán firme la consigna de “la vida sin música nos es vida”.

