PolíticaConfidencial Salvador Cienfuegos consigue exoneración

• Salvador Cienfuegos libre de toda culpa. El ex secretario de la Defensa Nacional, acusado de colaborar con el narcotráfico en la administración de Enrique Peña Nieto, fue exonerado después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el general al no hallar pruebas que lo vinculen con temas de organización delictiva. Las autoridades estadounidenses estaban muy seguras de la complicidad del alto militar mexicano, ¿les habrán mochado el expediente?

• Manuel Bartlett y el apagón. Nos cuentan que senadores alistan una andanada para sacarle la verdad al director de la CFE por el apagón de fin de año que dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios. Nos dicen que desde el Senado se auxilian con expertos e ingenieros para demostrar que el error fue en la adquisición de equipo baratito –ya saben, la austeridad– que tronó por barato. El caso se va a calentar y a ver si no causa corto circuito.

• Récord por Covid-19. Este jueves se registraron 16 mil 468 nuevos contagios y 999 decesos. La semana pasada durante varios días la cifra de muertes superó los mil. Un ciudadano haitiano falleció en las calles de la Ciudad de México. Como se había previsto, el arranque del año sería muy duro…

Y en Jalisco

• Guadalajara. Donde se van definiendo las candidaturas es en el lado albiceleste de la fuerza… El PAN parece tener candidato de unidad a la capital del estado en la figura de Fernando Garza, aquel que gobernó a los tapatíos en el neolítico temprano y que también fue candidato del PRD a la gubernatura en 2012. Reciclajes vemos, resultados no sabemos.

• Zapopan. Hablando de panistas, al que se le están alineando los astros es a Omar Borboa. El acuerdo se cerró con José Pepe Toño de la Torre, quien apoyará al primero para buscar la candidatura de la ex villa maicera. Recordamos de buen modo al hoy precandidato Borboa por ser del cuadro de honor de la Curva Torito generación 2017, toda vez que impactó su vehículo en estado de ebriedad, precisamente en una avenida zapopana. Le deseamos suerte.

