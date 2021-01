José Manuel Rincón la nueva cara de la TV

Hace unas semana les hablé de “Monarca”, la serie. Y un personaje que ha crecido dentro de la historia es el de Gonzalo, el hijo Joaquín Carranza. Pues conocí a quien da vida al chef, me refiero a José Manuel Rincón. Este chavo que va destacando por su trabajo. Al principio pensé que iba a ser pesado, engreído por el éxito. Pero afortunadamente me equivoqué.

Es un chavo de 28 años que más que sencillo, es humilde y educado. Originario de Sonora, ha dado el salto con su trabajo en esta serie que ha dado vuelta al mundo y puesto el nombre de México en alto. Me da gusto que las nuevas generaciones de actores no estén tan mareadas y hambrientas de fama. Este actor tiene una gran carrera por delante.

Cabe mencionar que acaba de hacer una sesión de fotos para una revista donde conocimos otra faceta de su carrera. Y que gracias a esto los comentarios y sus seguidores en Instagram se han multiplicado. Lo que me encanta de platicar con actores como José Manuel es de que está ubicado, es buen actor y no dudo de que se convertirá en uno de los galanes más importantes de la TV y el cine. Y ya que tocamos el tema de las series.

¿No les ha pasado que ya se repasaron todo el catálogo de Netflix? Ya lo revisé una y otra vez. Ahora está metiendo películas del 2019 para abajo como si fueran los lanzamientos de la semana. Y la verdad esperaba más de esta plataforma. Y de repente dije, ah vamos a darle el beneficio de la duda a Amazon.

Aunque si les soy franco, su sistema operativo no es muy funcional. Pero bueno, ahí encontré dos joyas de series una es “Z: El comienzo de todo” o en inglés “Z: The Beginning of Everything” protagonizada por Christina Ricci, David Hoflin y David Strathairn. Cuentan la historia de los escritores en la década de los 20’s. Aunque es una serie de 2015 pero en verdad esta muy buena, la trama, la ambientación, las actuaciones son espléndidas.

Me dejó con un buen sabor de boca. La otra fue “The last Tycoon” (El ascenso del primer gran magnate del cine), Monroe Stahr, que tiene que desafiar a su mentor para alcanzar el liderazgo del estudio donde trabaja. Estelarizada por Lily Collins y Matt Bomer, me encantó. Como la anterior está situada en los 30’s y esta magnífica.

Lo que no entiendo es porque Amazon canceló las secuelas de estas dos series. Neta que me atraparon de principio a fin e hicieron mi fin de semana muy grato.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

