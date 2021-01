PolíticaConfidencial ¿Para qué llaman a los adultos mayores?

• Vacunas, ¿desde la Secretaría de Bienestar? Si le sonó raro que los “servidores de la nación” sean de los primeros a vacunar y estén en el equipo de aplicación de vacunas contra Covid, suena también raro que desde esa dependencia llamen a adultos mayores, del padrón de beneficiados, para saber si aceptan ser vacunados… raro, ¿no?

• Tatiana Clouthier: IFT y Cofece serán “respetados”. La secretaria de Economía dijo que se le precisó al presidente López Obrador que de no hacerlo se desacatarían acuerdos del T-MEC. Ya AMLO comentó en una mañanera que empezaría la poda por aquellos “autónomos” no previstos en la Constitución, pero si no están ahí, entonces no son autónomos. Como sea, se van aclarando las cosas.

• Alejandro Gertz, otro claridoso. “Se rajó” Estados Unidos a la hora de enjuiciar al general Salvador Cienfuegos, dijo. ¿De plano? El fiscal General de la República se tardó unos días en salir a dar entrevistas en medios para explicar la decisión de exonerar al militar. Por cierto, ¿qué va a pasar si, vía el INAI, le ordenan abrir, pero en serio, el expediente Cienfuegos? Seguramente le pedirán revelar un poco más, pues buena parte del documento lo divulgó bloqueado…

• Toneladas de cocaína en las calles de la CDMX. Los mil 200 kilos hallados –literalmente– por “accidente” prendieron las alertas en todos lados en materia de seguridad. ¿A qué cártel pertenecían? ¿Eran perseguidos los portadores? ¿Con qué seguridad lo hacían?

Y en Jalisco

• Amor, Odio, Amor. Aunque no se han entendido muy bien Enrique Alfaro y Raúl Padilla en las últimas semanas, hay quienes de un lado y de otro están empujando que los Leones Negros y los naranjas vuelvan a ir en coalición, lo interesante será ver los precios a pagar. La UDG podría proponer candidatos por Movimiento Ciudadano, siempre y cuando se descarte presentar candidatos por “Hagamos”, al mismo tiempo que no va MC a cederle espacios para el Congreso del estado al Grupo de la Universidad de Guadalajara… al menos que se encarezca la negociación y tenga que cederle una pluri para convencer a los chicos de la Universidad de trabajar y jugar juntos.

• Doble a sencillo. Otras voces fuertes dentro del Grupo Universidad saben que la UDG no tiene más que jugar o aliarse con Movimiento Ciudadano, los candidatos que juegan son más afines y cercanos a los intereses de los melenudos: Ismael del Toro que busca la reelección en Guadalajara, será sin duda el candidato de la mayoría de los universitarios, y qué decimos de Juan José Frangie que todo parece indicar que será el candidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan, además el ungido Frangie es de los mejores amigos de Raúl Padilla… En esta redacción creemos que se pondrán de acuerdo; siempre ha existido esa tensa relación entre UDG y el poder en turno, hoy con MC, amigos y enemigos, aliados y rivales, pero parece que los caminos van hacia un mismo lado.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro