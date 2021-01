Juanes se perfila como uno de los ganadores de los Premios Lo Nuestro

YA VIENEN LOS PREMIOS LO NUESTRO

Con el álbum Más futuro que pasado, el cantautor colombiano Juanes se perfila como uno de los grandes ganadores del Premio Lo Nuestro. Por lo pronto está nominado como Mejor Álbum, Canción del Año (“Bonita”), Artista del Año Pop, Colaboración del Año (“Bonita”, con Sebastián Yatra) y Álbum del Año Pop. La revista Billboard destaca la versatilidad del artista, quien se mantiene fiel a la tradición folklórica de América Latina y a su pasión por la guitarra como sello personal.



Por su parte, Jesse & Joy tienen cuatro nominaciones a la reconocida ceremonia en las categorías de Canción del Año Pop y Colaboración del Año por “Tanto”, con Luis Fonsi, Grupo o Dúo del Año, y Mejor Álbum Pop por Aire. Jesse & Joy tienen más de 15 años de carrera artística, acaparando la atención de audiencia más joven.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro tendrá lugar el próximo jueves 18 de febrero en la ciudad de Miami, Florida y será transmitida en vivo por Univisión.



TUNDEN A CHENTE POR “MANO LARGA”

Gran alboroto se armó en redes sociales cuando se difundió un video de Vicente Fernández con unas jóvenes admiradoras. El hecho en sí no tiene nada de raro, porque el ídolo de Huentitán recibe comúnmente a sus admiradores en el rancho familiar. Lo novedoso es que se aprecia a Vicente apretando un seno de una jovencita, que finge no darse cuenta del hecho. El video no es nuevo y la muchacha ya dijo que no sintió nada porque traía un brasier con relleno. Y como si este acto machista no fuera suficiente. Vicentillo Fernández saiió a defender a su papá diciendo que las muchachas se veían muy sonrientes. El junior se dice feminista y pretende que la carrera de su padre eclipse esos actos censurables, que nuevamente ponen en entredicho la dignidad de su mamá, doña Cuquita, que le perdona a Chente todas sus diabluras.

Los sectores feministas le han tirado mucho al charro jalisciense por este desliz de quien por años le ha cantado a las “mujeres divinas”. Y eso me lleva a recordar los tiempos en que Vicente armaba pleitos en los palenques y defendía a algunas mujeres, cosa que dejó de hacer cuando se supo que el tipo al que golpeaba era palero.

LO NUEVO DE ABRAHAM VÁZQUEZ Y VOZ DE MANDO

Ya está disponible en todas las plataformas digitales el tema “Rezos de mi madre”, de la autoría de Abraham Vázquez, un corrido muy al estilo del joven cantautor. Échenle ojo a su canal oficial en YouTube, donde encontrarán este y todos los éxitos de Abraham.

Y hablando de novedades musicales, también les recomiendo el tema “El de arriba”, de la legendaria agrupación norteña Voz de Mando. Es un corrido que narra la historia de un personaje que se gana la vida en trabajos honrados y no necesita ‘ensuciarse las manos’ para sobresalir. La autora de la letra es Érika Vidrio, una de las compositoras más reconocidas de México.

SIGUEN LAS “BAJAS” EN EL MEDIO ARTÍSTICO

La falta de cuidado y la irresponsabilidad de muchas personas, incluidas las del gobierno, ha resultado en un incremento de contagios y de muertes por el Covid-19. El medio artístico nacional se enlutó en días pasados por casos relacionados con el virus y por enfermedades correlacionadas. Uno de ellos fue el de Juan Ramón Ramírez Coronado, encargado de prensa y relaciones públicas de importantes figuras de la música; luego se registró la muerte de Lupe Vázquez, actriz del equipo de Jorge Ortiz de Pinedo, y de José Ángel García, director de escena y padre del actor Gael García Bernal. En su caso, se trató de una fibrosis pulmonar. En Estados Unidos también conmovió la muerte del periodista y comunicador Larry King, gran figura de la televisión. Así que, por favor, hay que tomarse más en serio esta pandemia. Todos tenemos casos cercanos que lamentar. Que no haya ni uno más, mientras dependa de nosotros.



