¿Alinearse a la Ley home office?

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que dirige Alicia Bárcena, tan sólo en el primer y segundo trimestre de 2020, el tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones relacionadas con el trabajo a distancia aumentó 324%, esto de acuerdo con el informe especial “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19”.

Aquí en nuestro país entró en vigor la reforma sobre home office, la cual busca regular el trabajo a distancia y establece una serie de reglas a cumplir por parte de empresas y organizaciones. Si bien esto es una buena noticia, las organizaciones de todos los giros y tamaños deben tomar en cuenta que para continuar creciendo y seguir llevando a cabo procesos y operaciones del día a día, el camino a seguir es la transición digital.

Esta transición es viable de la mano de empresas como la mexicana Softtek, de Blanca Treviño, que impulsan a otras organizaciones a adoptar estrategias y servicios en tecnología para innovar y generar más valor. Esta empresa ofrece soluciones como automatización robótica de procesos, digitalización de procesos empresariales, seguridad digital y mitigación de riesgos, entre otros.

Softtek es una firma de tecnología de la información con sede en México que opera en América del Norte, América Latina, Europa y Asia. Tiene fuerte presencia en Monterrey, Guadalajara y México; la empresa tiene más de 15,000 asociados en México y en el extranjero y por el portafolio de clientes, es el proveedor privado de TI más grande de América Latina.

Tome nota, pues en nuestro país sólo las empresas más grandes (94.7%) son las que han podido implementar casi en su totalidad el trabajo a distancia, mientras que las medianas y pequeñas lo han hecho en una proporción de 60.7% y las micro tan sólo 29%.

Inversión tecnológica

Durante la primera ola de la pandemia, las empresas en el mundo invirtieron más de 15 mil millones de dólares adicionales a la semana en tecnología, de acuerdo con CIO Survey 2020 de KPMG y Harvey Nash. En palabras de la empresa especializada en auditorías e impuestos, esto representa uno de los mayores aumentos de inversión en tecnología de la historia.

El año 2021 seguirá con esta tendencia, y en México, empresas como KIO Networks del capitán Sergio Rosengaus, están en la primera línea para impulsar la transición digital de las organizaciones a través de sus 40 Centros de datos de alta densidad y disponibilidad, donde se provee a las empresas los recursos, infraestructura y seguridad que garantizan que su operación no se detenga. De acuerdo con KPMG en nuestro país, el 86% de las empresas estiman que el uso de tecnologías abre más oportunidades en los tiempos que vivimos.

The Covid Hunter

Después de más de un año de Covid-19 en el mundo se ha intentado usar pruebas, máscaras, distanciamiento social y vacunas, pero falta algo, ya que las pruebas exigen tiempo, recursos e incertidumbre que no podemos permitirnos. Además, las máscaras y el distanciamiento social limitan, pero no eliminan, la propagación de la pandemia; y las vacunas requieren inyecciones, se distribuyen de manera ineficiente y no gozan de una amplia confianza, mientras que los inmunólogos debaten qué vacunas son eficaces contra qué cepas de coronavirus, durante cuánto tiempo y con qué efectos secundarios. En otras palabras, se necesita una nueva arma para ganar la guerra global contra Covid-19.

En este marco, la organización The Covid Hunter, presentó en Florida, Estados Unidos una tecnología revolucionaria que permitirá que el mundo vuelva a la "normalidad" en un futuro muy próximo. De acuerdo con el Alejandro Díaz Villalobos, delegado de la Organización Mundial para la Paz, ya se firmaron dos acuerdos con el gobierno de Jordania para que en menos de tres semanas se inicie la producción en serie en los parques industriales de Chihuahua de este dispositivo que en segundos podrá detectar en humanos y cualquier objeto sí existe presencia o no de Covid-19.

Colapsa Aprende en casa

Y ya para terminar, aquí le adelanto que el sistema de educación a distancia implementado por la SEP, Aprende en Casa III, para que más alumnos de preescolar, primaria y secundaria de nuestro país tuvieran acceso a los contenidos educativos a través de plataformas digitales, colapsó este pasado viernes y parte de fin de semana, perjudicando a millones de usuarios y por tanto dejando sin clases a los estudiantes.

Lo anterior, en virtud de que diversos usuarios reportaron que se cayó el sistema de la SEP, al parecer hubo lentitud, intermitencias e inestabilidad en los sistemas como #AprendeEnCasaIII. Esta plataforma de la Secretaría de Educación Pública es operada por la empresa IQSec, encargada de brindar el servicio. Aparentemente el problema se presentó en el sistema operativo del DNS. Hay que recordar que el sistema educativo se ha visto perjudicado por la pandemia del COVID, es por ello que la educación a distancia es la que impera hoy en día.

