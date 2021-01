Juan Manuel Bernal y su soberbia actuación en “Monarca”

Dicen que “reportero que no tiene suerte, no es reportero” y quiero decirles que es cierto. Les voy a contar por qué, fíjense que la semana pasada me di cuenta de que me faltaba entrevistar a alguien muy importante de la serie “Monarca” y me refiero a Juan Manuel Bernal, ya que había tenido un percance de salud lo cual le impidió realizar los junkets cuando se hizo la promoción de ésta.

Así que me dije, ¿por qué no le preguntas al mismo Juan Manuel? Y lo hice, para lo cual me contestó “a ti lo que quieras”; entre él y yo existe una amistad de ya varios ayeres, hasta nos hemos encontrado en vuelos y lugares menos inimaginables. Acordamos la hora y el día para realizar la entrevista vía zoom; el momento llegó y nos conectamos.

La última vez que lo vi fue en la presentación de la primera temporada, eso ya tenía más de un año. Siempre cuando lo veo me da un gusto enorme, porque hablamos de todo antes de empezar a grabar. Cuando nos pusimos al día, decidimos que ya era hora de comenzar la charla sobre “Monarca”, me contó todo sobre la construcción de Joaquín Carranza, quien es considerado el villano, pero aseguró que las circunstancias lo llevaron a ser de esa manera.

Me explicaba sobre cómo abordó al personaje, casi, casi de cómo pensaba éste; para mí fue tan interesante el manejo del oficio que tiene Bernal y entendí porqué es uno de los mejores actores de nuestro país. Otra cosa de las que charlamos fue cómo ha sido la reacción del público ante este trabajo magistral, comentó que su Instagram ha sido el termómetro, ya que le llegan felicitaciones e historias de la gente que disfruta la serie. Bueno hasta lo comparan con Hug Grant en la serie de “The Undoing”.

Ya que es un personaje que tiene una psicología similar. Sin embargo, ya saben que el tiempo de la TV es muy racionado, así que tuvimos que terminar la entrevista. Pero siempre que platico con Juan me da un gusto ver que trabaja siempre en los mejores proyectos de tv, teatro o cine.

Espero que este 2021 nos sorprenda con otro personaje del que nos haga hablar durante semanas como Joaquín Carranza de “Monarca”. Y ya que estamos en gastos, pues me dejo pensando en esta serie de “The Undoing”, protagonizada por Nicole Kitman y Hug Grant, y que a puedes encontrar en Amazon en el apartado de HBO, sólo son seis capítulos en los cuales nunca, de los nuncas te imaginas el final.

Es una historia bien escrita y dirigida, obviamente es una manufactura del canal pionero en llevar este tipo de historias. Ya me imagino lo que están preguntándose ¿Ricardo y de qué trata? Pues nada más les diré que es un thriller psicológico muy bueno y que el final es maravilloso.

Es algo que no se pueden perder, ya que en el afán de buscar nuevas opciones de qué ver en la TV, ésta es la opción.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro