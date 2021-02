Urge estrategia y sensibilidad frente a la pandemia

El jueves de la semana pasada, México se convirtió en el tercer lugar de los países con más muertes por COVID-19 dejando atrás a la India que tiene una población diez veces mayor. Las cifras de la pandemia tanto en contagios como en defunciones son realmente alarmantes.

Lamentablemente en nuestro país, como en todos los demás gobernados por populistas, la estrategia implementada desde un principio fue de restarle importancia al problema, López Obrador no se cansaba de decir que nuestro país era de los más preparados y con menos riesgos frente al virus; aseveró que ni siquiera era equivalente a la influenza; que había que abrazarse que no pasaba nada.

Que había condiciones “inmejorables” para crecer económicamente, hoy sabemos que nuestra economía se desplomó en un 8.5% el año pasado siendo esta la peor caída en 88 años.

Por si fuera poco, también declaró que si se tenía que hacer algún ajuste en el presupuesto, sería de austeridad, que el gobierno se apretaría el cinturón y no el pueblo. Estas fueron solo algunas de las declaraciones más desafortunadas que hizo el inquilino de Palacio Nacional y hago este repaso porque considero que es necesario recordar las palabras del presidente que además con la excusa de economizar ha colocado a nuestro país en una de las peores crisis para miles de mexicanos.

Aunado a lo anterior, sumemos el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual han determinado que debido a las pocas pruebas que se realizan para detectar el coronavirus, la cifra de muertes es un 44.8% superior a lo que reporta la Secretaría de Salud. Esto significa que al día de hoy habría más de 200 mil fallecidos por COVID-19.

Por otro lado, la semana pasada el reporte mensual de Bloomberg que evalúa a 53 países, indicó que México se mantuvo en el último lugar para vivir durante la pandemia. Este informe encabezado por Nueva Zelandia, Singapur, Australia y Taiwan estima la tasa de casos, el porcentaje de positividad de las pruebas, las muertes por millón de personas, el porcentaje de acceso a las vacunas y las dosis de vacunas aplicadas. La tasa de letalidad en nuestro país es de 7.5% mientras que por ejemplo India tiene 1.2% y además escaló tres lugares respecto al mes anterior.

Otro estudio a tomar en cuenta es el del Instituto Lowy de Australia que hace un análisis de 98 países, exceptuando a China. Las métricas probadas son similares a las observadas en el anterior y por consiguiente los resultados no son diferentes, en esta evaluación se otorga un promedio que va del cero al 100, siendo el cero el peor y el 100 el mejor.

En este caso, Nueva Zelanda con un promedio de 94.4 encabeza nuevamente la lista mientras que México ocupa el penúltimo lugar con un promedio de 6.5, solo por encima de Brasil que registra una media de 4.3. En América Latina destaca Uruguay que se ubica en el lugar número 12 con un total de 75.8.

Sin embargo, a pesar del evidente desastre no hay señales de que la “estrategia” mexicana cambie pronto. Seguimos viendo a un López Gatell sin mayor preocupación ni intención alguna de admitir que el rumbo es completamente equivocado.

Desde un inicio advertimos que la situación se saldría de control si no se actuaba a tiempo, si no se implementaban los protocolos necesarios para contener el virus, si no se seguían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como realizar pruebas, pruebas y más pruebas, destinar recursos al sistema de salud y pensar más allá de un proyecto político.

Lamentablemente al día de hoy han sido demasiadas las muertes, las personas no encuentran cama en los hospitales, ni oxígeno, ni medicinas, se han quedado incluso sin empleo y buscan como salvar sus negocios. México está perdiendo oxígeno y urge que este gobierno de un golpe de timón antes de que sea demasiado tarde. Al tiempo…

