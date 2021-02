La reaparición de AMLO despeja dudas respecto de su estado de salud

El domingo 25 de enero, el presidente de nuestro país, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, dio noticia de que dio positivo de Coronavirus Covid-19, señalando lo siguiente: “Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”.

Al respecto, existen opiniones en el sentido de que la salud del presidente de la república, es un tema de “salud pública”, del cual se debe dar noticia de manera periódica, a detalle y de manera transparente, para dar certeza a la ciudadanía.

No obstante, el viernes de la semana pasada, reapareció el presidente de México, en un video mediante el cual envió un mensaje a la población mexicana: “para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé”, en donde, además, agradeció los mensajes de solidaridad y de cariño que le han enviado mandatarios, empresarios, funcionarios públicos y, en general, de la ciudadanía, así como que “vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar la economía, los empleos”.

Considero que en estos tiempos en donde se han perdido miles de vidas humanas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, las y los mexicanos debemos estar más unidos que nunca, son momentos difíciles por los que estamos pasando, y según las proyecciones, la pandemia seguirá por varios meses más, y hasta en tanto no estemos vacunados todas y todos los mexicanos, hoy no es conveniente para nuestro país, la confrontación, de ahí que la reaparición del presidente López Obrador, despeja todas las dudas respecto de su estado de salud y debe verse como un acto de honestidad y transparencia, así como de responsabilidad.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro