Democracia Sin Fronteras: Esperanza Diluida

A finales del año pasado después de meses de miedo y oscuridad parecía que se empezaba a ver una pequeña luz al final del túnel, en tiempo record se decía, se logró tener la vacuna en contra del Covid-19, gracias al esfuerzo de los más grandes laboratorios y al trabajo de los mejores científicos en breve se empezarían a tener por millones las vacunas que nos permitirían regresar a aquella vida que dejamos de forma abrupta en marzo del año pasado.

Los gobiernos de distintos países empezaron por informar a los ciudadanos sobre los tiempos y las estrategias para aplicar el esperado remedio y volver a tener una vida que nos permitiera estudiar, trabajar, convivir y disfrutar como antes, del deporte, del cine, de nuestros amigos; quien nos diera el elixir para recuperar nuestra libertad y nuestra confianza sin duda lo veríamos como a un salvador, un héroe.

En Estados Unidos que bien le hubiera caído tener la vacuna a Donald Trump antes del 3 de noviembre, para poder ganar la elección, pero no se tuvo a tiempo y el manejo deficiente de la enfermedad con el mayor numero de muertos, le costó el voto de castigo y finalmente su abrupta salida de la Casa Blanca.

Ante la falta de las vacunas otros gobernantes están teniendo problemas de gobierno, en Europa, empiezan a preocuparse por la desesperación de los ciudadanos, por que la pandemia no se doma y por la falta de vacunas, en Italia por eso ya renunció el primer Ministro, Francia prácticamente se ha aislado de sus vecinos y Ángela Merkel en un acto ya de plena honestidad reconoció que en Alemania se logrará vacunar a toda la población hasta el próximo mes de septiembre.

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos ha señalado que en los primeros 100 días de su gobierno, aproximadamente para el 30 de abril pretende vacunar a 100 millones de personas en aquel país, a un paso de casi un millón de vacunas diarias, una apuesta difícil y un gran compromiso; hasta ahora van poco más de 32 millones vacunados, aquí llevamos poco más de 600,000.

La estrategia de vacunación se ha convertido en el parámetro para medir la capacidad y eficiencia de los gobiernos y de los líderes ante un mismo reto; que vacunas adquieren, en que cantidad y en cuanto tiempo se tendrán todas las necesarias, en este tema, no puede haber culpables del pasado, o hacer responsables a los ciudadanos por no tener una buena alimentación o por estar previamente enfermos, aquí ya no puede haber inmunidad de rebaño, ni argumentos fáciles; hay o no hay vacunas.

Pareciera ser que en México el tema electoral y las propuestas de campaña para el 6 de junio se limitarán al tema de las vacunas, a los ciudadanos ya poco les importará la corrupción o la imagen de honesto del presidente, si no pueden trabajar por que no hay vacunas, si se pueden enfermar, si no pueden estudiar, si nuestros paisanos en Estados Unidos, muchos de ellos familiares y amigos, ya se vacunaron. La pregunta será ¿en que falló el gobierno?, será tiempo de hechos y no de frases, de vacunas y no de citas.

La fecha del 6 de junio está mas cerca de lo que parece y si antes del día de la elección no están vacunados por lo menos 30 millones de mexicanos, el costo político en las urnas será de pronostico reservado.

