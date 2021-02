Harold Torres y su nominación a los Film Independent Spirit Awards

Me un gusto saber que un compatriota lo nominen en el extranjero por su trabajo. Y más aún para los Film Independent Spirit Awards. Estos reconocimientos reconocen al cine independiente y ahora a las series; por eso decidieron nominar a Harold Torres por su actuación en la serie Zero Zero Zero, esta nos cuenta una historia dividida en tres países diferentes. Su manufactura es de primera y la puedes encontrar en Amazon Prime Video.

Cuando me enteré de todo esto dije “quiero charlar con Harold y que me cuente todo” así que llame a su RP y amigo mío Rolando Martínez para que me concertara la entrevista y así fue. Lo primero que le pregunté fue ¿cómo te sientes por este reconocimiento.

Y me dijo: “Yo también estoy muy feliz y muy agradecido de tener esta nominación fue una sorpresa total, no sabía ni siquiera que había nominaciones de estos premios para series y realmente fue algo muy chistoso porque estábamos trabajando desde ayer muy temprano haciendo cosas y de repente, no sé a qué hora era y me llego un mensajito de que me linkearon los de Film Independent y ahí me enteré y le llame a mi mujer para ver si eso era real o era cualquier otra cosas y así, fue algo muy chistoso porque fue como me entere, fue muy divertido como esta parte”.

Tan sólo en estos premios sólo han participado anteriormente dos películas mexicanas Tu mamá también en 2002 y Roma en 2018. Conoce la relevancia de estos y no ha podido ver quienes están en la terna.

“No tengo mucha idea de a quiénes les ha tocado, no me enterado demasiado, sólo recuerdo que el año pasado estuvo nominado y ganó Adam Samler por Uncut gems y sé que estos son unos premios que sé qué están dirigidos hacia el cine independiente sobre todo y me da muchísimo gusto estar medito entre ello, no he visto todas las películas de los otros nominado, quiero ver el trabajo de los demás porque se ve muy buena la selección y esta genial”.

Torres es medio incrédulo ya que su esposa fue quien le corroboro la noticia y sobre esto comentó también que le han pasado cosas extraordinarias

“Se puso feliz y es que soy muy incrédulo de repente con estas cosas como que nunca las asimilo, las asimilo cuando ella me lo dice. Así me paso cuando el guionista de taxi driver Paul Schrader Me escribió como de wow esta hablando de mi trabajo este gran señor, todas estas cosas que han surgido a partir de zero zero zero, mi primer proyecto internacional donde realmente pude interpretar un personaje como con una trayectoria pues me ha ido excelentemente bien.

“Y he estado disfrutando todo lo que esta sucediendo y agradecido sobre todo con Reza que me invito al casting y con el director Stefano Solima, cada vez estoy asimilando mas este premio, esta nominación que esta genial.

Este próximo 23 de abril estaremos pendientes de que este gran actor mexicano se lleve este premio y enaltecer su trabajo y el nombre de México. Enhorabuena Harold Torres, ya eres un ganador”.

