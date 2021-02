PolíticaConfidencial Se tambalea registro de adultos mayores para vacunarse

• Puras fallas. Por la mañana lanzaron el sitio de registro para vacunas contra Covid-19 para adultos mayores… y se cayó. Más de 12 horas de fallas generadas por apenas 70 mil intentos de ingresos… y aún les faltan más de 15 millones, que es la población de más de 60 años en el país.

• Ley Banxico… adiós. Todo indica que a la decisión de convertir en “lavadora” al banco central le pusieron freno de mano. ¿Por qué? Se les complicó y ahora tendrán como prioridad otras reformas que le interesan más a Palacio Nacional y que van a sacar chispas… como la reforma al sector eléctrico.

• Senado también con freno de mano. La Junta de Coordinación Política acordó una serie de disposiciones para sus sesiones, que entre otras cosas confirma que no podrán someter a aprobación reformas constitucionales y nombramientos en órganos constitucionalmente autónomos… por la pandemia.

• “Ya no hay masacres en el país”, dijo el presidente López Obrador el 1 de septiembre del 2020. Pero la masacre de 19 personas, calcinadas, en Camargo, Tamaulipas, apunta a la intervención de policías. Y salir por la tangente de que sea un asunto estatal sería lo más fácil. Y ya la ONU comparó este hecho con San Fernando…

• Gabriel Quadri avanzó en las negociaciones dentro del PAN con Marko Cortés. Y es que el ex candidato presidencial amenaza con ser un hit para la coalición Va por México.

Y en Jalisco

• Motores Zapopanos. Juan José Frangie, el flamante candidato de Movimiento Ciudadano que busca sustituir a Pablo Lemus, se está moviendo por todos lados, aparece en redes sociales, en entrevistas y con un solo objetivo: definir que su principal rival es Pedro “el independiente” Kumamoto. ¿No será que la pelea entre Futuro y MC le abra la puerta a Morena para ganar Zapopan? Guarden este dato, porque el destino de Lemus pasa en ‘gran’ medida por el de Frangie.

• Pablo Lemus. El as bajo la manga que podría tener MC es que el actual alcalde zapopano juegue el distrito 4 local donde todavía no hay abanderado. Sí, Lemus sabe que hacer campaña en su municipio le daría más visibilidad a sus candidatos y por lo tanto a su futuro; su lugar está seguro al tener las dos “pluri” pero jugar un distrito le daría visibilidad a sus candidatos. No está fácil, y si algo tiene claro el ex Coparmex es que se juega su resto en esta elección.

• Congreso vacío. ¡Ay pandemia, no te acabes! La mayoría de los diputados no han tenido que tomarse la molestia de regresar a sus oficinas al Congreso. Vaya ni siquiera se han dado tiempo de venir a recoger los presentes que les llegaron por Navidad. Ah pero eso sí, muchos andan preocupados en buscar un nuevo hueso o en repetir en el que ya tienen y no se cansan de decir que el trabajo como legislador es pesadísimo, porque de los 38 que forman la legislatura al menos 23 andan en su luchita por brincar.

