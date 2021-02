¡Despierta! Ponle freno al Bullying

Por Sonia G. Amador Jiménez

El bullying es una forma de violencia que se da entre dos o más menores de edad en el que el abuso de poder sobre la víctima toma un protagonismo de parte de quienes lo realizan de manera repetida, continua e intencionada por largos períodos, no solamente en las escuelas sino a través de las redes sociales usándolas como mecanismos de humillación, maltrato y tortura.

En la década de los 70’s algunas investigaciones mostraron que niños y adolescentes se suicidaban por la violencia física y emocional que padecían en el entorno escolar. En los últimos diez años, los suicidios han aumentado de manera alarmante en menores de entre 5 y 13 años colocando a México en el primer lugar internacional de casos de bullying en los niveles de educación básica.

Esta violencia comienza desde casa, se aprende cuando el acosador y su grupo también es victimizado en sus hogares por sus padres, hermanos, tíos, primos o vecinos. Creandoles limitaciones emocionales que exteriorizan buscando reconocimiento llamando la atención de forma violenta.

La víctima de bulliyng todos los días se pregunta ¿Qué motivos hay para atacarme? ¿Por qué este odio hacia mí? ¿Hay algo malo en mí? ¿Qué he hecho para merecer este maltrato? Cuestionamientos que le provocan sentimientos de dolor, inseguridad, miedo, rechazo, hasta crisis de ansiedad, impactando seriamente en su autoestima.

Víctima de bullying: ¡Pon atención! Golpear, empujar, burlar, arañar, insultar, excluir, sufrir acoso sexual, recibir mensajes insultantes en redes sociales o celulares, no es normal, no lo debemos asumir así. Nadie merece ser tratado mal y tu tampoco, que quede claro, no hay nada malo en ti, no hay nada que justifique lo que te han hecho. No tienes la culpa.

Para acabar con esto y sentirte más seguro tienes que explicarlo, habla de tus inquietudes y temores, para que te aconsejen y desahogarte, estás atravesando por una situación muy dificil y probablemente no podrás solucionarlo, recuerda ¡no estás solo! Necesitas compañía y ayuda.

El apoyo de la familia es fundamental, hay que poner atención en los síntomas y la conducta: qué hace, a dónde va, con quién juega, cuales son sus intereses; ponerse de inmediato en contacto con maestros y autoridades de la escuela y entregarles un registro de los mensajes o correos que reciba; brindarle seguridad, confianza, que se sienta protegido y eleve su autoestima; en casos graves es recomendable pedir ayuda profesional.

Para ti acosador un mensaje ¡DESPIERTA! Tu que has necesitado inmiscuirte en la debilidad del otro para sentirte fuerte, para cubrir aquello que te falta. Seguramente no eres una mala persona e intencionalmente no has querido desgraciarle la vida a tu víctima, es el momento de que te des cuenta de lo que estás causando y te detengas, pónle un freno al bullying.

