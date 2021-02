Ama, ame, ámese, ámense, amémonos. Hoy más que nunca, más que antes, y de muchísimo mejor forma, volteemos al amor. No se requiere gran esfuerzo, ni cosas tan complicadas, tampoco pagar porque nos enseñen a amar. ¡Ya lo sabemos! ¡Es nuestra naturaleza! Como dijo la gran maestra de metafísica Conny Méndez “no hay dificultad que no se pueda vencer con suficiente amor.

No hay enfermedad que no se cure con suficiente amor. No hay puerta que no abra el suficiente amor, ni abismo que no pueda zanjar el suficiente amor… No importa cuán enterrado esté el error; ni cuán desesperado sea el panorama, ni cuán grande el error, ni cuán enredado el enredo. Si puedes amar lo suficiente serás el ser más poderoso y feliz de la Tierra.”

Así que no te reserves nada para luego, para otro día, para cuando las cosas se compongan, porque es ahorita, exactamente en este instante, que puedes elevarte por encima de las tinieblas por medio del amor.

Pero no el concepto del amor de un rato, o de regalos, o de conveniencia, o de romance, o tal vez el que conociste en tus primeros años con demasiadas condiciones, o todo lo que no era amor y que le llamaron así, sino el Amor Divino que es la naturaleza del Ser, y por el que estás vivo, sean cuales sean o hayan sido tus circunstancias, la vida te trajo aquí por amor divino, y tu corazón late sin cesar por ese mismo amor divino.

Ama inmensamente e intensamente, dale rienda suelta al amor divino que está en ti y más aún, ¡al amor divino que eres tú! Recuerda que no hay temor en el amor, porque ¿qué podrías perder realmente? Ama a Dios, o la Divinidad, o como lo concibas, amando a tu prójimo, y si no puedes sentirlo, entonces decídete a perdonar completamente, busca la manera, porque el que verdaderamente quiere puede, y elige el perdón para que entonces puedas sentir que le deseas a tus hermanos y hermanas de la Tierra todo lo mejor, y el bien, y la dicha, y el triunfo, y el éxito, y en tu interior conviertas a los demás en una extensión de ti, para que cuando les vaya bien, puedas vivirlo como si se tratara de ti.

¡¿Ves lo mágico que es el amor divino?! Reconoce que tu alma está llena de amor divino y que tú estás hecho del amor divino, así no lo tienes que inventar, ¡sino que este saldrá de ti de manera natural tan sólo a la distancia de un deseo porque es tan verdadero y real como la sangre misma!

Este Día del Amor, conviértelo en el día del amor divino, y extiende tu concepto del amor a lo más grande, puro, noble, sincero, poderoso y verdadero que puedas imaginar. El tiempo del amor ha llegado, y es indispensable que recordemos, regresemos, vibremos y actuemos con toda la intensidad de amor que seamos capaces. Nunca en los últimos tiempos parece haber sido tan urgente y tan necesario.

