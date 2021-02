El más "El flaco"

Soy un fiel convencido de que hay artistas que nacen “tocados”, que traen el talento corriendo por las venas, que dotados de inspiración y de voz van logrado canciones que llegan a la gente.

Luis Ángel “El Flaco”, es uno de esos talentos mexicanos que se han encargado de enaltecer el nombre del regional mexicano. Y hoy, avanzando con humildad, el sinaloense comprende que lo más importante en la carrera de cualquier artista, es hacer feliz al público y llenarlo de emociones con la música.

“Yo creo que en esta pandemia, tenemos una meta fundamental que es entretener al público porque todos los que hacemos música llevamos energía a la gente, alegría y momentos especiales, y es como nuestra responsabilidad. Siento que tenemos que hacer música, y que la gente esté al pendiente de los lanzamientos pero sin hacer siempre lo mismo porque el encierro no nos ha permitido hacer todo lo que queremos y hay que buscar la forma de entretener al público y hacerlo sentir a través de la música.”

Y es que en la vida de “El Flaco” todo gira alrededor de la música y de la gente que admira su trayectoria, pues ha sabido convertir su talento y su pasión en magia que hoy es pilar de su carrera.

“Yo todo el tiempo estoy cantando, porque cantar me hace mucho bien, me encanta la música porque es mi pasión y es algo que no puedo controlar y lo que hago en estos momentos es crear mucho, me la llevo en el estudio de grabación, me la llevo con los músicos, pensando que innovación hacerle una canción o que arreglos se pueden hacer para tener un show muy bien armado cuando esto termine y ofrecer algo de calidad para el público, porque yo siempre he dicho que mi público no se merece más que lo mejor.”

Bajo ese precepto es Luis Ángel avanzan por esta industria, y no hay duda de que el artista ha hecho crecer su carrera como solista a pasos agigantados.

Y lo mejor, es que a pesar de saberse un digno representante del regional, hoy se atreve a experimentar con sonidos que si bien lo sacan de su zona de confort, también ha logrado conocer más versiones de su propia música.

“Lancé una canción que se llama ‘El que te amó’, y me hace feliz que esté en primer lugar del Hot Song en México de Monitor Latino y que también esté llegando a buenos lugares en EEUU y que tenga buena respuesta allá, porque me hace sentir como compositor y como artista que mi esfuerzo está dando frutos y que a le gente le está gustando lo que hago. Está canción de ‘El que te amó’, fui a promocionarla a un programa de televisión y ahí escuche a otros artistas tocándola con guitarras y todo en una versión más pop, y entonces yo salí de ahí convencido de que debía entregarle a mi público esa versión”.

La vida, ha llevado a Luis Ángel “El Flaco” a seguir abriéndose un camino en la música, así que no resta más que desearle larga vida a El Flaco y a su música.

