PolíticaConfidencial el manto moreno que protege a Félix Salgado

•Félix Salgado y la protección de Morena. Aunque compareció ante la Comisión de Honor del partido para responder por las acusaciones de abuso y hasta de violaciones que pesan en su contra, lo hicieron en privado, sin que nadie los molestara. ¿Quién protege a Salgado?

• Alejandro Gertz, con problemas en gastitos. Resulta que el Órgano Interno de Control de la FGR detectó un presunto desvío por 204 millones de pesos en la Policía Ministerial (PFM) por viáticos no comprobados y en gastos de seguridad pública y nacional, entre ellos, “el pago” a tres “informantes”. ¿La librará?

• Cuahutémoc Cárdenas vs AMLO. En su reaparición pública, luego de superar el contagio por Covid a finales del año pasado, el ex candidato presidencial se lanzó duro: “Es claro que la pandemia no se ha enfrentado con medidas que resulten cabalmente eficaces, son escasas las pruebas realizadas para detectar la enfermedad, desde altas posiciones oficiales no se alienta el uso de mascarillas. Y el confinamiento para prevenir el contagio se deja bajo la responsabilidad familiar e individual y no desde un punto de vista institucional”. Ahí nomás.

• Apagones. Millones en una docena de estados padecen los estragos de la falta de energía eléctrica. No faltó el memorioso que recordó un tuit del presidente López Obrador, de diciembre de 2019, donde presumió un recorrido por centrales eléctricas de Querétaro, Michoacán y Colima con “el compromiso de que no habrá apagones”. ¡Ouch!

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro