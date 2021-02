PresidenteRompaElPacto, la nueva campaña contra AMLO

Intensas, múltiples y constantes han sido las campañas de desprestigio operadas en contra del gobierno del Presidente de la República, por ejemplo: cuando hubo escasez de gasolina por el combate al huachicoleo; o las campañas contra el fortalecimiento de la industria eléctrica; o el supuesto desabasto de medicamentos; el plan de vacunación; el Covid-19; las marchas del Frente Nacional Antiamlo (FRENAAA); o la desinformación: las fake news, las granjas de bots y trolls por plataformas digitales …, y ahora se aprovecha el tema de Félix Salgado Macedonio para desacreditar al Presidente.

Quienes iniciaron la campaña (#PresidenteRompaElPacto) tendrían que estarle reclamando a la Fiscalía General de Guerrero, y/o al Poder Judicial al Estado que se haga justicia, ya que si las demandas no se han resuelto ha sido justamente porque la Fiscalía del Estado o el Poder judicial del Estado no han hecho su trabajo.

Después de que se turnó la denuncia contra Salgado Macedonio por presunta violación cometida en perjuicio de una ex trabajadora de un periódico de Acapulco, la Fiscalía de Guerrero no ha resuelto si se va a judicializar o no la denuncia, presentada en enero de 2017 debido a que continúan en revisión y análisis en la Dirección General Jurídico Consultiva donde aún no se determina algún ejercicio de acción penal o decretar el no ejercicio de la acción penal contra el presunto responsable.

Es decir, no hay fecha para que el caso del senador con licencia se resuelva y la Fiscalía General del Estado sigue sin determinar si procede o no solicitar a un juez de control una orden de aprensión contra el aspirante a la gubernatura.

Las instituciones, la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado (seguramente vinculados con el PRI, porque así se manejan en esos Estados), en lugar de impartir justicia han manejado el tema de manera totalmente política; la pregunta es: ¿por qué no generan una resolución y se acaba el problema?

Además, Guerrero no es gobernado por Morena sino por el PRI, y no vemos que haya un solo reclamo hacia el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores.

Hoy el reclamo es directamente hacia el Presidente de la República, por lo que queda claro que lo que busca esta campaña no es justicia hacia las víctimas, sino golpetear políticamente a quien encabeza la lucha contra la corrupción, contra los privilegios y quien está trabajando todos los días para transformar este país; los que se oponen a tal fin y a que no se concrete lo anterior, son justamente los que inician esta campaña.

Curiosamente muchos de ellos escriben en medios como el periódico Reforma donde están las denuncias de intimidación y trata de personas y esclavitud en contra de la hija del dueño de este diario, Rosa Laura Junco, por el caso de la secta NXIVM, y no he visto que ninguno de ellos hayan renunciado a su espacio en el Reforma por simple congruencia.

Agreguemos que buscan a actores, actrices y comediantes -más conocidos que los intelectuales orgánicos – para escalar la campaña: personajes que por décadas han trabajado en televisoras que no hacen más que cosificar a la mujer.

Otros, que forman parte de esta estrategia cuentan dentro de sus filas a individuos como Gabriel Quadri que fue denunciado públicamente por acoso por alumnas de la Universidad Iberoamericana, (UIA).

¡O sea que de congruencia no hay nada!, es puro golpeteo político contra el Presidente de la República.

Dimensionemos pues de que se trata esta campaña a la que han llamado: #Presidente RompaElPacto.

Si se agilizan los procesos en la Fiscalía y en el Poder Judicial de Guerrero, habrá tiempo para que se defina si Félix Sagrado Macedonio es culpable o inocente. Si fuera culpable, no podrá ser candidato y tendrá que enfrentar los cargos, de lo contrario no tendría ningún problema para ser candidato y en su caso Gobernador.

Llevamos muchos años luchando para que el Presidente en turno no sea el gran elector en el país, -es más, el INE le ha pedido a Andrés Manuel López Obrador que no intervenga en temas electorales-, y ahora resulta que le piden al Presidente de la República que intervenga justamente en temas electorales: ¡de ese tamaño es la falsedad de los opositores a la 4T!

