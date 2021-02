La Gloria Digital

Gloria Trevi, es una de las representantes más grandes y fieles que tiene la industria mexicana de la música, una de la claves de su carrera es la forma en que se ha encargado de enarbolar el mensaje que ha llegado a sus fans y a las nuevas generaciones, ha logrado hacerles saber que a través de su música son queridas y respetadas como el resto de las generaciones que han disfrutado de la música de esta gran artista.

Ahora, la mexicana se encuentra en el marco de celebrar su primer concierto en streaming, en una época en la que no sólo están las emociones a flor de piel, sino que “Trevi In Da House” llega como un espectáculo grande para el inicio de este año, en charla con Trevi nos dijo: “Estoy a nada de que salga mi streaming, y estoy con los últimos toques, todavía estoy viendo cosas de vestuario y más, y estoy muy emocionada porque nunca he hecho un concierto sin público presente, así que tengo los sentimientos encontrados porque una cosa es un programa de televisión y cantar una canción, pero otra cosa es hacer un concierto completo y no tener al público físicamente, pero al mismo tiempo es un streaming mundial y estoy emocionada”.

Además, ‘Trevi In Da House’ llega justamente como una forma de agradecer a su gente por esos años de permanecer de la mano con ella en su trayectoria artística. Este stream mundial, se ha convertido en una de las formas más humanas y sensatas de agradecer y retribuir a esas almas que han sido tocadas por la música de Gloria Trevi.

“Trevi In Da House”, no es Trevi en ‘mi casa’, es Trevi en ‘tu casa’ y obvio a tener la magia de un espectáculo grande pero también esa emoción y esa sensibilidad de un íntimo, de un unplugged, de un acústico”.

La Trevi, sabe a la perfección que este periodo de tiempo nos ha permitido explorar nuestros sentimientos como nunca antes, y por lo mismo, es que esa sensibilidad colectiva nos hará de ‘Trevi In Da House’, una velada inigualable.

“Este concierto te va a invitar a llorar, a reírte, a todo, y que realmente de repente puedas estar tú solito y yo te esté cantando a ti, y también que haya momentos en que juntes a la familia para cantar y bailar contigo, o hablarle a tu ex para dedicarle esa canción y que sienta lo que es bueno”.

Así que si quieren experimentar con sus sentimientos, tienen una cita con Gloria Trevi mañana en punto de las 20:30 horas, pues más allá de ser un show online, promete ser hallar en la música, más esperanza para la humanidad.

