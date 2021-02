Hablemos de esos duelos que no te has atrevido a hablar y has ido viviendo en silencio y soledad

Por Mtra. Psic. Karina Zúñiga Rustrián

Hoy me propongo hablarte a ti que has tenido aquellas pérdidas que se mantienen en silencio por diversas razones, por mencionar algunas están las que no son socialmente reconocidas, o las que no se comparten porque se quieren evitar comentarios superficiales o nada empáticos como: “con llorar no vas a resolver nada”, “contrólate, cálmate”, “no seas débil”, y están también aquellos que se callan para no preocupar a los seres queridos.

Para más claridad, un duelo silente es aquel que implica una relación o situación conflictiva, cuando es una relación que no se puede expresar libremente debido al temor a prejuicios (relación de concubinato, relación amorosa de orientación o identidad distinta a la heterosexual binaria, haber vivido un abuso por parte de la persona que muere, suicidios, abortos, situaciones con sentimientos encontrados, etc.), y que por lo tanto puede estar permeada de culpa, vergüenza, discriminación, rechazo, etc.

Ello en consecuencia puede interferir con la expresión de las emociones con los demás, ya que son sentimientos que no son hablados por miedo al prejuicio o porque las circunstancias lo impiden, pero ello no implica que no se requiera una escucha, atención, comprensión date chance de entrar en el proceso de aceptar, reconocer que se tiene derecho a que el dolor se debe atender por igual.

Ante este contexto, te invito a reflexionar si ¿las redes de tu entorno inmediato te limitan a hablar de algún tema para pedir ayuda?, si consideras que redes inmediatas, están imposibilitadas de ser un apoyo por los prejuicios que expresan, entiendo que no quieras tomarlas, y por eso te ofrecemos un espacio de ayuda para tu duelo que hasta ahora ha sido inconfesable.

Es importante que sepas que puedes recurrir a espacios seguros distintos de aquellos que a veces se viven como generadores de angustia. Si te quedas en ese encierro emocional, y tiendes a ocultar y/o negar el dolor por el que atraviesas ante esa situación, en consecuencia te auto limitas a la superación de la pérdida y tendrás dificultades para vivir plenamente. En caso de que ante una pérdida, cambio de vida, no hayan surgido ningún tipo de emociones, con mayor razón se requiere la atención.

Atrévete a descubrir si estás pasando angustia dolor, enojo, desesperanza, tristeza, miedo, frustración, incertidumbre, impotencia, vulnerabilidad entre otras, o todas las anteriores, para expresarlas en un espacio seguro y poder seguir adelante, a tu tiempo.

Lo menciono porque considero importante que contrarrestemos el seguir siendo una sociedad ocultadora y negadora que no favorece a que el duelo (es decir reconocimiento y expresión de las diversas emociones durante una pérdida o cambios en la vida) se lleve a cabo apropiadamente para ser superado.

Consultorio c7 Salud Mental

Teléfonos de atención en dos horarios:

De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 5531204231 y de 15:00 a 20:00 horas 5534333983

Facebook: @c7saludmental

Instagram: @c7saludmental

Mail: [email protected]om

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro