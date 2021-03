No solo cuidar los votos, sino también las vidas

Lamentablemente, la violencia política en todas sus manifestaciones y delitos se ha incrementado en las últimas jornadas electorales. Esto es una señal negativa de que no sólo deberíamos poner atención al cuidado de los votos, sino al cuidado de las vidas de quienes participan en las elecciones.

Como mujeres lo sabemos. Tan sólo en el 2018 hubo más de 100 asesinatos de mujeres que fueron candidatas en la pasada elección. Alarmante. No podemos vivir en un país donde hacer política represente alto riesgo. Esto atenta también en contra de la misma democracia, sobre todo si no se investigan los casos y se les da castigo. Dejarlos a la especulación eleva el costo de pensar que es por la política. Sin duda.

Debemos vivir en un país donde nuestros derechos y libertades en función de la jornada electoral deben estar garantizados. De no ser así, no habría escoltas o guaruras que alcancen para que sea posible hacer campañas en “santa paz”. Claro está que no debe convertirse en un privilegio cuando es un derecho de todas y todos los mexicanos, pero entonces lo que necesitamos son estrategias reales de seguridad.

Reforzar las medidas en época de elecciones puede crear un clima de paz que necesitamos para que las cosas sean menos tensas de lo que por sí son, por el hecho de diferir en las preferencias electorales. Medidas y estrategias eficaces permitirían que la población no se sienta en riesgo.

Suficiente es que ya nos sintamos así por los delitos que hoy suceden como para más, en la medida en que avanzan las elecciones.

Una vez que sabemos de casos de precandidatas o precandidatos que lamentablemente han sido asesinados, los gobiernos no deben esperar a que esto incremente. Un clima de inseguridad le afecta al país entero. Esperaríamos entonces que se refuerce de tal manera que podamos tener espacios seguros para ejercer nuestros derechos político-electorales.

