Saneando las finanzas

La escuela de la Tierra nos permite tener la experiencia de la vida material por medio de los sentidos físicos, y también con las capacidades con las que, por así decirlo, la vida nos equipa para poder explorar, descubrir, generar conocimiento y crear todo lo que como humanidad hemos hecho hasta ahora.

Así que todo lo que encierra esta experiencia, absolutamente todo, puede considerarse espiritual, pues en realidad no hay separación entre lo muy terrenal y lo muy etéreo, sino que son aspectos que están indivisiblemente unidos. De hecho, lo que a veces ocasiona que surja el caos es excluir uno del otro.

Por ejemplo, si yo le digo la palabra “finanzas”, lo más seguro es que en automático la relacione con los bancos, seguros, hipotecas, inversiones, impuestos, patrimonio, etc. y lo vea como un tema sumamente mundano y hasta engorroso con el que hay que lidiar. Pero justo ahí está el secreto para que funcionen sanamente, en descubrir que las finanzas y la economía, comenzando por la economía personal, puede ser un tema que se aborde de forma muy espiritual.

Aquí van algunos consejos que se pueden implementar para espiritualizar las finanzas, o, dicho de otra forma, llevarlas a la luz.

1. Haga las paces con el dinero. Identifique aquello que le haya provocado sentimientos negativos hacia el concepto dinero, trate de entenderlo desde su perspectiva del ahora, y de una manera más amplia, perdónelo, comprenda que eso ya es parte de su pasado, pero, sobre todo, deje de buscar culpables y tome la responsabilidad de su situación financiera.

2. A Dios rogando y con el mazo dando, es decir, ponga la acción necesaria y sea congruente con el manejo de sus finanzas. Tome un curso, lea, infórmese, conozca los conceptos y aprenda lo básico sobre este tema.

3. Elabore un presupuesto para un año con base en sus posibilidades. No le dé la vuelta al tema; enfréntelo con valor, así podrá saber cuánto puede gastar en lo que requiere, sin caer en el despilfarro.

4. Ahorre con metas en mano, es decir, póngase objetivos a mediano y largo plazos, eche a volar el poder de su imaginación, y cuando vaya a gastar en algo no indispensable, recuerde que tiene una lista de metas por cumplir, que son su motor para el ahorro.

5. MUY IMPORTANTE: si tiene deudas, páguelas, no importa si abona un peso, o si debe un peso, pero siempre tenga la intención de pagar, porque una deuda es dinero que usted le está deteniendo a alguien más, y como todo obedece a la ley universal de correspondencia, usted detiene también su propia prosperidad, y de forma multiplicada.

6. No tenga miedo de perder la oferta. No gaste en cosas que, aunque sean grandes rebajas, realmente no necesita. Así como parece que la ansiedad se calma con comida, también parece que las compras compulsivas llenan el vacío interior, pero no es así. Sea prudente.

7. Mantenga una línea de crédito con un historial sano, y consérvela como recurso de apoyo en caso de emergencias o adquisiciones duraderas que valgan la pena; esto le hará sentir una persona más autosuficiente.

8. Bendiga lo que gana, sea cuanto sea, y cuando le sea posible, comparta lo que pueda, porque esta es una manera real de multiplicarlo.

Con algunas de estas acciones es posible ir tornando su naturaleza meramente instintiva, o su enfoque sólo material con respecto a lo financiero, en una experiencia más completa, pues, a decir del Maestro Joseph Michael Levry, para tener éxito en la vida necesitamos crear hacia cualquier aspecto, una mente fuerte, una voluntad fuerte, y un buen corazón.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro