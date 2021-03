PolíticaConfidencial Preparan freno contra candidatos del crimen organizado

VIOLENCIA Y CRIMEN en elecciones. Como le adelantamos aquí, la preocupación por los asesinatos y violencia contra aspirantes o políticos en medio del arranque de campañas, la Secretaría de Seguridad federal presentó un plan y una alerta: son siete entidades donde hay riesgo de que el crimen intente imponer candidatos: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco. Ahí está el dato…

¿NARCOCANDIDATOS? En el lejano junio de 2008, Guillermo Valdés, entonces director del CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dijo al Financial Times que “el Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de legisladores)”. Nunca lo probó y se le fue encima la oposición. El general Audomaro Martínez Zapata, titular del CNI y amigo del presidente López Obrador… ¿tendrá otros datos?

¿ANIVERSARIO DEL PRI? Sin confeti, batucadas, mariachi, ni festín, el PRI celebró su 92 aniversario. Apenas una veintena de personas en vivo en el auditorio Plutarco Elías Calles, los demás vía zoom. Sin menciones en el discurso de media hora a su alianza con el PAN y el PRD. En realidad, el festejo pasó este jueves casi desapercibido… ¿será que hay molestia en el tricolor con su dirigente Alejandro Moreno por las candidaturas?

LEY ELÉCTRICA… lo que le falta. “Desde el punto de vista de la CEPAL, debería ir acompañado de una política de mayor alcance en la promoción de energías renovables no tradicionales y energías limpias pueden ser una gran oportunidad para México”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo. ¿Así o más clarito?

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro