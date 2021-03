8M2021: ¡Derechosos claman por represión!

El reclamo de la gente de derecha en las marchas feministas de años anteriores, donde se avanzó rayando, quemando, rompiendo vidrios de establecimiento, mobiliario urbano, pintas a monumentos históricos fue:¿por qué el Gobierno no hace nada por proteger esos recintos y evitar dañarlos?

Hoy que se coloca una valla metálica para proteger Palacio Nacional justamente de actos vandálicos, la misma derecha, que criticara al Gobierno por omisión, reclama que se cuide uno de los monumentos más importantes del país. Es decir, los derechosos claman: “¿por qué no hace algo la autoridad, por qué dejan que rayen, pinten monumentos de la ciudad?”, mientras que también objetan: ¿por qué cercan Palacio Nacional ante la marcha del 8 de marzo?”.

No son ni pro derechos de las mujeres, ni pro preservación de los monumentos históricos. Los derechosos claman por violencia, por represión. Quieren que haya sangre, violencia, que haya represión, pero no lo van a lograr, porque esté gobierno no es igual.

El gobierno de la 4T no es simulador, ni represor, sino que respeta la lucha por los derechos humanos y el derecho a la libre manifestación. Protestar es un derecho, reprimir es un delito; las democracias garantizan el derecho a la protesta.

El Presidente explicó que las vallas colocadas frente al Palacio Nacional, en vísperas de la marcha feminista, son para evitar provocaciones y proteger edificios históricos, pero esto no impide la manifestación. "Están en todo su derecho de protestar, de manifestarse, pero hay mucha provocación; hay gente que se infiltra y lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos en ningún bando", dijo.

Una vez más, ante el #8M, el Estado no empleará acciones represivas. AMLO ha referido que es una contradicción que un movimiento como el de las mujeres que surgió de la izquierda, sea enarbolado por grupos conservadores. “De repente los conservadores se disfrazan de feministas, muy raro, porque vieron que era una posibilidad de atacar, cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres”.

Los elementos de seguridad no reprimirán como ocurre en otras partes del mundo, sin embargo; el Presidente llama a que las marchas sean pacíficas, y no utilizadas con otros fines a manos de conservadores: “es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines:…¿de cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostiene que no habrá represión, pero sí contención, pues: “nuestra obligación es que no haya daños a terceros o hacia otras personas y por eso el trabajo cada vez es más profesional de las Ateneas, (de la Secretaría de Seguridad Ciudadana). Muchas veces ellas reciben agresiones y contienen y resisten para no caer en ninguna agresión. De hecho en México no se utilizan toletes policiales para reprimir como en la gran mayoría de las ciudades del mundo”.

La titular de la Jefatura de Gobierno se reconoce como feminista, siempre estará del lado de la justicia, pero también sostiene no estar de acuerdo con la violencia de ningún tipo en las protestas. Para evitarla, Claudia Sheinbaum sostiene que: “siempre está abierta la puerta del Gobierno de la Ciudad para dialogar, construir acciones y agendas de Gobierno”.

El gobierno de la 4T está en contra de la violencia hacia niñas, hacia las mujeres, está en contra del feminicidio y todos los días trabaja y avanzará para erradicar este flagelo.

