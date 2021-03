El que se fue a La Villita, perdió desigualdad

Esta firma de embutidos que pertenece al conglomerado Sigma Alimentos, emprendió una campaña de concientización sobre los derechos y la igualdad social

El primer paso para lograr la igualdad es compartir las tareas del hogar entre todos los integrantes de la familia, ya que, si toleramos la desigualdad en casa, será más fácil que la permitamos fuera de ella. Por ello, quesos La Villita que dirige Reynaldo Castillo, busca crear mayor conciencia sobre los comportamientos que propician la desigualdad en el hogar para intentar cambiarlos y empezar a construir, desde casa, una sociedad más igualitaria.

Esta marca que pertenece al conglomerado Sigma Alimentos, de Eugenio Caballero, desarrolló una campaña denominada “Detector de la Desigualdad”, con la que busca concientizar a la población sobre actitudes o comportamientos que generan desigualdad para que nos hagamos conscientes de ellos y podamos cambiarlos.

La campaña presenta un escenario ficticio en el que este innovador gadget se instala en cada hogar y se activa cada que un integrante de la familia se desentiende de las tareas de la casa, o bien, cuando alguien asume demasiada responsabilidad en comparación con los demás.

La cantidad de veces que esto sucede en los hogares mexicanos supera a la ficción. Aunque cada vez son más los hombres e hijos que colaboran en los quehaceres del hogar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres cubren el 75% del total del tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas, mientras que los hombres, sólo asumen el 25%.

También me enteré que Productos La Villita continuará impulsando iniciativas para reconocer el trabajo que realizan las mujeres dentro y fuera de casa y, sobre todo, para motivar la participación de toda la familia en las tareas del hogar; especialmente ahora que pasamos más tiempo en casa y han cerrado las escuelas y guarderías.

Por cierto que este es el quinto año consecutivo en que esta marca comparte una campaña con enfoque social, llamando a la acción conjunta de la sociedad para compartir las tareas del hogar y el cuidado de sus integrantes e invitando a hombres e hijos que aún no participan en estas tareas a aplicar sus habilidades para trabajar en equipo y compartir estas responsabilidades. Tome nota.

Medalla de oro

Le cuento que el CEO de Xoy Capital, el empresario Carlos Lazo, no cabe de gusto pues aún no terminaba de festejar que su marca Híjole! Tequila, había ganado la medalla de plata en el “Spirits Selection by Concours Mondial” que se celebró en noviembre pasado en Bruselas, Bélgica, cuando le avisaron el fin de semana pasado que su tequila ganó la medalla de oro, pero ahora en la edición “México Selection by Concours Mondial de Bruxelles Chihuahua 2020”.

La condecoración llama la atención pues se trata de un producto que no tiene ni un año en circulación, además de que dicho concurso contó con la participación de 606 marcas de vinos y espirituosos, de 18 estados productores que compitieron por una medalla. Por cierto, en esta cuarta edición de dicho certamen, sólo se premiaron dos marcas de tequila: Híjole! Tequila (medalla de oro), y Antigua Cruz (medalla de plata).

Igualdad Lala

En México muchas empresas han implementado iniciativas de equidad de género y es que de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la inclusión de mujeres al mercado laboral podría significar un incremento del 15% en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. Grupo Lala que preside Eduardo Tricio, es una de las empresas mexicanas que está apostando por la inclusión de mujeres y la reducción de la brecha laboral en el sector de alimentos.

Bajo el Modelo de Igualdad Lala, se han implementado iniciativas de inclusión laboral e igualdad de género. Hoy las áreas de Comercio y Mercadotecnia tienen un mayor porcentaje de colaboradoras mujeres y el compromiso del grupo hacia el 2030 es integrar un mayor porcentaje de mujeres a puestos directivos.

Finanzas femeninas

Y ya para terminar, le platico que Bloomberg anunció una alianza con el MIDE (Museo Interactivo de Economía), institución pionera en la divulgación de la economía para organizar actividades de educación financiera para mujeres jóvenes. Este acuerdo contempla un panel de discusión sobre trayectorias profesionales en finanzas en el que participarán Irene Espinosa, Subgobernadora del Banco de México, María Ariza García Migoya, Directora General de la Bolsa de Valores de BIVA, y Silvia Singer Sochet, Directora General del MIDE. El panel será moderado por la subdirectora del Bureau de Bloomberg News, Andrea Navarro. Tome nota.

