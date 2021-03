Breve diccionario de una jornada de vacunación

Para leer con: “Kiss Them For Me” de Siouxsie and the Banshees

Los diccionarios mienten: no se saben adaptar a la celebración del paso del tiempo en un momento en que resulta ingenuo hacer una lectura lineal de la realidad.

Por eso, y como cada día es una oportunidad para apreciar la existencia de otras enfermedades, procuremos la inmunidad replanteando significados y tendencias.

Vacuna – Santo grial cuya obtención dependerá de la habilidad y el ingenio de cada mexicano.

Refrigeración – Práctica ceremonial para pasear con hieleras por reflectores y cámaras e ignorar cuando la vacuna se deba aplicar.

Pandemia – Concepto disperso y difícil para organismos como la OMS. Recordatorio de que las diligencias de esta vida no obedecen nuestra voluntad.

Mentira – Cualidad que distingue al indolente en su púlpito. Cómoda salida para capotear lo que se interponga en su agenda política.

Servidor de la Nación – Incomprensible instrumento de uso cosmético que hace patente que, por encima de una jornada de vacunación, se trata de una precampaña.

Remdesivir – Medicamento que parece ser eficaz como tratamiento en pacientes de Covid-19, solo si se trata de altos funcionarios, por no tener aprobación gubernamental para tratar a quienes votaron por ellos.

Cubrebocas – Dispositivo “no indispensable” para autoridades sanitarias en México, quienes claramente resultan las no indispensables para hacer frente a esta emergencia.

Presupuesto – Instrumento de tortura manejado por un ejecutor con rostro benigno e intenciones turbias.

Cifras oficiales – Lo que presume el cínico a falta de datos creíbles.

Organización – Cortesía que no está a la mano cuando se trata de administrar, desde una fila, hasta un registro ordenado en una jornada de vacunación.

Prevención – Doctrina desconocida para los responsables de estar en lo alto de este medallero mundial. Tres meses desde que se originó en China hasta que llegó, mismos en los que se hizo… nada.

Estrategia – Encomendarse a santos y sus estampitas. Y saber que esta pandemia cae como “anillo al dedo”.

Campaña de vacunación – Ver Campaña electoral.

Casos confirmados – Oscura divisa que permite ignorar la magnitud de algo que pudo ser contenido.

Semáforo – Ingenioso dispositivo para alertar y organizar el cruce vial que, de tener los colores del semáforo epidemiológico, necesitaría 8 focos, solo para ilustrar las diferentes gradaciones de la tonalidad naranja.

Oxígeno – Testimonio de vida que en su gratuidad se desprecia, hasta que aparece en forma de tanque o condensador.

Covid-19 – Prueba de que estamos en calzones como civilización. No solo si se habla de temas de conocimiento viral, sino de respuesta ante emergencias y empatía. Hay quien dice que todo el Covid-19 del planeta cabe en una lata de sardinas.

Anticuerpos – Polvillo misterioso que será lo que el bitcoin a la economía: un rockstar incomprendido.

Inmunidad – Cómodo estado que permite hacer la vida que antes despreciabas.

Campaña electoral – Ver Campaña de vacunación.

Contagio – Acción inconsciente que, de haber sido consciente, se hubiera evitado.

Esperanza: Trágica broma transexenal que, con el tiempo, termina por convertirse en hartazgo.

Catástrofe – El hecho de que México llegue a 60 mil decesos en esta pandemia, de acuerdo con el responsable de hacer frente a la crisis por Covid-19, Hugo López Gatell.

