PolíticaConfidencial Biden contra gobiernos populistas

AMLO paraliza a la Guardia Nacional en Sinaloa. Este fin de semana ordenaron a la Guardia Nacional encerrarse mientras estuviera el presidente en seis municipios de la entidad. Hubo al menos dos versiones extraoficiales… ambas inquietantes.

BIDEN contra gobiernos populistas. El mandatario estadounidense emitió un mensaje este fin de semana en ese sentido. Lo que eso signifique, pues ya vemos cómo se las gastan en Estados Unidos. Mientras tanto, en México AMLO confió en que Estados Unidos ayude a México a conseguir vacunas contra covid…

¿ROBERTO GIL ZUARTH al Congreso? Eso dicen las malas lenguas, pero el ex secretario particular de Felipe Calderón en la Presidencia de la República dice que hace aaaños que no ve ni a Fernando González, de Redes Sociales Progresistas, y tampoco a la maestra Elba Esther Gordillo. Otro calderonista y hoy ex panista es el que suena…

ARTURO ZALDÍVAR, presidente de la SCJN, aún no convence al respetable de que es autónomo del Poder Ejecutivo, o sea, de AMLO. Ahora que el presidente arremetió contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, por atreverse a testerear su reforma eléctrica, muchos recordaron que Zaldívar asistió a una “inauguración” del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual era innecesario. Por eso mismo el tuit de “defensa” del Poder Judicial no solo llegó casi un día y medio tarde, sino que nomas no convence…

