Tatiana "La Reina de los Niños" aprende francés durante esta pandemia

TATIANA APROVECHA LA PANDEMIA PARA APRENDER FRANCÉS

Activa y muy creativa que ha estado La Reina de Los Niños durante la pandemia, pues entre la grabación de sencillos a dueto con figuras como Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Pesado, La Leyenda, Yuri, Alicia Villarreal , Nicho Hinojosa, Priscila y sus Balas de Plata y Lucero, ha estado tomando un curso intensivo del idioma de Voltaire, porque ha sido contratada para doblar el personaje de “Calaudin” en la cinta de Sarita Livu, una historia infantil que ha sido un suceso en Ginebra, lugar al que Tatiana tendrá que viajar en el mes de junio para poner su voz en inglés y español, pero como desea fervientemente también doblar el personaje en francés, es por eso que se está capacitando en ese idioma y de adquirir las bases necesarias logrará que su voz viaje por todo el viejo continente.



EL ACTOR MARCO POLO ACUSA CENSURA Y ÉL MISMO CENSURA A LA PRENSA

¿Cómo fue que decidiste hacer parodias de personajes de la política?

¿Con qué criterio eliges a los personajes que parodias?

¿Qué otras parodias puede esperar el público de ti?

¿No temes a represalias por tu trabajo?

¿Actúas por tu cuenta o tienes alguna filiación política?

¿Qué ideología tienes tú, personalmente?

¿Tus parodias buscan entretener o desacreditar a personas públicas?

¿Sabes que podrías estar cometiendo el delito de violencia política en razón de género con el manejo de estereotipos que haces?



Ese cuestionario se lo envié a Tregua Group porque así lo solicitaron, porque ellos deben de aprobar las preguntas que se le hagan al comediante Marco Polo y así lo hice. Minutos después recibí un WhatsApp en el que me informan: “Estas son las preguntas autorizadas”, quitando dos: ¿Actúas por tu cuenta o tienes alguna filiación política? y ¿Sabes que podrías estar cometiendo el delito de violencia política en razón de género con el manejo de estereotipos que haces?

Esta última pregunta la hice con base en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en el Artículo VI, Fracción VIII dice: “Violencia Digital: Son aquellos actos de violencia de género cometidos en parte o totalmente, cuando se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto o llamadas vía teléfono celular, que causen daño psicológico, o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la reputación, causen pérdidas económicas, planteen barreras a la participación en la vida pública o privada de la víctima o puedan conducir a formas de violencia sexual o física”; hechos que en el parecer del abogado Mauricio Renaud incurre el actor, quien durante una conferencia de prensa, la semana pasada, no permitió preguntas y respuestas a los medios de comunicación que fuimos convocados. No se le pudo cuestionar en absoluto pero él sí informó que se sentía censurado; eso cuando en la entrevista que concedieron a este servidor, censuraron mi cuestionario y filtraron las preguntas que debía hacer. Y es que simplemente la agencia de representantes diseñó una buena estrategia para hacer creer que el joven de 35 años era víctima, cuando la ley establece entre las sanciones que marca está la Disculpa Pública, situación que sí sucedió por su parte, lo que significa que asume que incumplió con la ley de referencia y la víctima es la mujer de nombre Clara Luz Flores Carrales, actual candidata a la gubernatura por el estado de Nuevo León, a quien pudo afectar con sus parodias cargadas de estereotipos antifeministas, aunque ahora hayan salido grupos de actores a apoyarlo en redes sociales.

