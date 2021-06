“No hay enfermedades, sino enfermos”: Hipócrates

Por Claudia Gómez Robledo

Cambiar la manera de interpretar el entorno para conseguir un mayor grado de bienestar posible, es sin duda la búsqueda de las distintas áreas de trabajo en la salud mental. Desde la óptica médica, como toda ciencia, está abocada a buscar certezas sobre sus teorías.

La frase con la que iniciamos este escrito, nos invita a pensar y centrar el foco, en la importancia de la actitud del paciente que busca ayuda terapéutica, para que pueda asumir, convivir y superar sus dolencias. Así mismo invita a revisar las herramientas, los conceptos e interpretaciones que en materia de salud mental el terapeuta o psiquiatra tiene, abriendo la posibilidad de integrar nuevas técnicas.

Un cambio de paradigma se produce cuando, las teorías, leyes y técnicas aplicadas hasta el momento por los miembros de una comunidad científica, se encuentran con la dificultad de responder las preguntas que se les hacen.

Se genera una fricción con los conceptos universalmente aceptados, cuando estos no dan cabida a nuevas ideas, generando así una crisis. Una nueva forma de entender dicha ciencia o materia, entonces abre la posibilidad de abandonar el antiguo paradigma y adoptar uno nuevo.

Este llamado, representa un cambio tan grande y trascendental, que incluso las palabras que se usan para explicar esta nueva óptica, son diferentes y novedosas.

La idea de paradigma surge del griego haciendo referencia a elementos que siguen algún diseño o modelo. Por lo tanto, podríamos decir que un cambio, no sólo es una alteración de los modelos teóricos que generan consenso científico, sino también un cambio en la visión global acerca de una determinada disciplina.

Los cambios son revolucionarios, rompen con las ideas establecidas y nos hacen mirar con una perspectiva nueva; sin duda en los procesos del cambio se genera miedo, confusión y reticencia.

El mundo científico pese a múltiples rupturas de paradigmas, sigue considerando al hombre como un reloj, en el que cualquier pieza es sustituible, viendo al paciente como un elemento a componer.

La mirada amplia desde el punto de vista de la salud mental hacia técnicas no convencionales en el tratamiento de ciertas afecciones, sigue siendo un tema de fricción. Así el mundo holístico y el mundo científico se enfrentan a la imposibilidad de integrarse, generando incluso un ambiente disruptivo al considerarlas desde ciertos puntos de vista religiosos, como parte del peligro del New Age; concepto que castiga la cultura alternativa que suma las ideas de otros lugares.



El ser humano no existe por sí mismo divido, somos alma, mente y cuerpo. Por razones históricas hay una sensación de estar fragmentados. Si logramos hacer una interacción entre las distintas maneras de percibir el mundo; habrá una riqueza enorme en la posibilidad del tratamiento de los pacientes con distintas técnicas, generando un cambio de paradigma que seguramente será beneficioso para el abordaje de la salud mental y la posibilidad de unir de nuevo cada parte del ser, en una percepción de algo completo.

