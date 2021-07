Rebecca Jones y Carlos Macías dos talentos excepcionales

Muchas veces me había quedado intrigado por ver a la señora Rebecca Jones en teatro con “Una mujer extraordinaria” y cuando la iba ver en 2020, ¡zas!, se vino la pandemia. Pero como digo “hay un Dios”; pues que se me hizo verla por fin en esta puesta en escena. Para empezar me dio gusto ver el teatro Aldama a la capacidad que tienen estos recintos para poder recibir público. Todos entrando con los protocolos de sanidad y medidas establecidas.

Una vez ubicado en mi butaca, comenzó la magia. Durante 80 minutos fue un deleite ver a esta gran actriz dando una cátedra de actuación. No les quiero contar la trama, pero es la historia de una mujer, ama de casa, frustrada, que de repente la vida la sorprende de una manera muy vertiginosa en la que descubre que ella es la dueña de su vida.

Gracias Rubén Lara por traernos esta exquisita muestra de lo que es una obra maravillosa. Ojo, se presenta todos los jueves a las ocho de la noche en el teatro Aldama.

Y por azares del destino también disfrute de una noche inolvidable, que digo inolvidable, más bien única. Sólo había visto tres casos así que un show conectará con todos los presentes y me refiero a Enrique Guzmán y el “Divo de Juárez” Juan Gabriel y Vicente Fernández. Para empezar el lugar lleno, y me recordó a esas cenas-shows cómo en El Patio.

Y se preguntarán ¿a quién fue a ver este? Pues nada más y nada menos que al maestro compositor Carlos Macías que nada más para que se den un quemón es quien ha trabajado con el mismísimo “Sol”, Luis Miguel y ahora parece que volverán hacer mancuerna. El recital duro tres horas exactas, neto que por el boleto que pagó la gente, simplemente valió la pena.

No podía creer cómo hizo click con el público, lo bien que tiene montado el show y haciendo homenajes a los grandes como el maestro Manzanero y Juan Gabriel.

Quiero decirles que es un tipazo el maestro, ya que después de terminado el espectáculo me llevó su RP Emilio Morales a su camerino, ahí comprobé la calidad de ser humano que es, ya que nos recibió a todos los invitados que tenía más a los fans que esperaban tomarse la foto con él.

Cuando vean que se presentará en su ciudad no se lo pierdan, les va a encantar. Y para cerrar con broche de oro, me lance a ver “Rosa de dos aromas” y quiero decirles que está excelsa Rocío Banquells en esta obra, se lleva los aplausos. Nuevamente Rubén Lara eres un genio.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.