Diego Luna sorprende con Todo va a estar bien

Cuando ves la televisión y esperas a que algo en verdad te sorprenda, podrías seguir sentado o acostado esperando a que suceda, pero esta vez no fue la ocasión. Puesto que, el fin de semana vi una joya muy interesante y ambiciosa, me refiero a Todo va estar bien, serie original de Netflix. Cuando vi que se trataba de una serie producida y dirigida por Diego Luna, bueno, más me intrigó.

Tengo que reconocer que el tema no es nada sencillo y de qué a lo mejor podría caer en un cliché, dado que las relaciones de pareja son complejas. Pero está muy bien contada de principio a fin, ya que no nada más toca ese tema, sino también aborda el del matrimonio, el machismo y no deja de cuestionar la monogamia.

Todo esto llevado de la mano del drama y de la comedia con una finura excelsa. Los protagonistas: “Julia” y “Ruy” son un matrimonio que están en una etapa de estancamiento apunto de la separación inminente. Estos dos personajes son ejecutados por Lucia Uribe y Flavio Medina, quienes, sin duda, siguieron al pie de la letra las instrucciones de su genial director para transmitirnos todo aquello que los temas nos llevan a sentir.

Aquí abro un paréntesis para aplaudir al director, ya que veo que los años no han pasado en vano y ha aprendido de los mejores directores y que tomó los mayores conocimientos de ellos para aplicarlos en esta magistral obra.

No quiero dejar fuera a Isabella Vázquez, Pierre Louis y Mercedes Hernández quienes son parte esencial de este material audiovisual y que su trabajo hace lucir aun más a todo este gran equipo. ¿Cuántas veces les repito que vean lo que les recomiendo?, pues en esta ocasión les imploro que vean Todo va a estar bien y admiren una obra maestra de la televisión.

