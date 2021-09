Las herencias malditas del Metro

El ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, heredó problemas de su antecesora Florencia Serranía en el fallo a favor del consorcio China Railway Construction Corporation, en la licitación de la Línea 1 del STC Metro, para la remodelación y compra de vagones.

Dicen los que saben que existe incumplimiento de la responsabilidad solidaria del subcontratista de Sistemas Ferroviarios, ya que de acuerdo con la base 14. Subcontrataciones permitidas: “En caso de que un Licitante subcontrate la fabricación de los Trenes Nuevos y/o la instalación del CBTC… se deberá prever que el Subcontratista se obligue de manera solidaria con el Prestador a responder sobre el cumplimiento…”.

Además en el punto de “Servicio de Sistema de Control” se deberá agregar una carta emitida por el representante legal del Subcontratista en el que manifieste disponibilidad para ejecutar las actividades.

En otras palabras, si la empresa Thales no firmó esta carta deberían haber sido descalificados, ahora bien, si la presentaron y no han firmado el subcontrato, la STC podría aceptar que los chinos subcontraten con Siemens, pero Siemens debería ser Obligado Solidario con los Chinos, cosa que no parece que sea fácil por lo que ello implica. Se sabe por directivos del mismo Thales que no firmaron la carta de garantía solidaria, situación que debió ser analizada por el STC y proceder a la descalificación.

Se entiende que STC ha aceptado (fuera de norma) a Siemens, ya que de otra forma no podrían haber realizado el cambio de Thales por Siemens. Sería interesante conocer si el STC tiene los documentos que acrediten la garantía solidaria con Siemens; puede solicitarse por transparencia, pero el proceso es tardado.

Además, está el tema de la propiedad intelectual que exige el STC donde los licitantes suelen tener problemas, ya que implica que el Know How de la compañía pasé al STC y parece difícil creer que se desconoce si los socios de los chinos estén dispuestos a entregarlo. Cabe recordar, además que los chinos no tienen experiencia en trenes de rodadura neumática y mucho menos en el Metro de la CDMX.

Información para gamers

Este domingo fue el día internacional del Día Internacional del Videojuego y de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU), dirigido por Ernesto Piedras, el número de jugadores de videojuegos, mejor conocidos como “gamers”, en México alcanzó 72.3 millones al finalizar 2020, un aumento de 5.5% con respecto al 2019. Asimismo, de acuerdo con el instituto, el valor del mercado en el país alcanzó $32,229 millones de pesos, 4.4% más con respecto al año anterior.

Entre los más de 70 millones de gamers en nuestro país, algunos juegan a través de sus consolas, otros con sus smartphones o computadoras, otros a través de sus tabletas, etc. Ya entrando en materia de los que saben, los usuarios mexicanos declaran preferir juegos de deporte o disparos y muestran una menor preferencia por el sistema Nintendo.

En México, los Data Centers EDGE de KIO Networks representan precisamente la infraestructura que ha permitido que los gamers mexicanos puedan continuar luchando contra otros usuarios en el mundo o alcanzando nuevos niveles en sus videojuegos favoritos.

Además, los algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) requieren del almacenamiento de grandes cantidades de información para su análisis y esto es algo que solamente se puede lograr con servidores de alta capacidad que normalmente están en centros de datos especializados y en la nube, precisamente como los de la mexicana KIO Networks.

Incumplimiento en Outsourcing

Esta semana (31 de agosto) se cumplió el plazo para la implementación de la reforma en materia laboral y fiscal, con la que se eliminarán los esquemas de subcontratación conocido como outsourcing. Las empresas que no cumplan tendrán sanciones, incluso atendiendo a las circunstancias de cada caso, si la autoridad califica como simulación, la contratación de servicios especializados; podría considerar que la conducta encuadra en el delito de defraudación fiscal, de acuerdo con Uldis Mena Lapinch, socio del despacho Mena Lapinch & Riquelme.

De continuar con los esquemas de outsourcing, en donde se simula la prestación de servicios especializados, se calificaría como evasión fiscal, y tendrá graves consecuencias penales. La finalidad de esta reforma es asegurar el cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, así como la debida determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), y como ha quedado establecido, continuar incumpliendo o menoscabando los derechos de los trabajadores situaría a aquellas personas morales que lo hicieran en un grave problema.

Se debe recordar que ya existió una prórroga para que los patrones pudieran generar los trámites de transferencia de personal a las nóminas centrales, la sustitución patronal, los cambios ante el IMSS, la inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y demás disposiciones en materia fiscal. No obstante, se han presentado diversas problemáticas para el cumplimiento del esquema de transición de índole corporativa y la referida extensión parece no ser suficiente.

Empresarios unidos

Le cuento que aún hay quienes no han reparado en que la semana pasada el sector industrial se manifestó de manera masiva en un desplegado y en decenas de posturas en redes con un mensaje claro: unidad y compromiso. El próximo proceso electoral ha despertado un interés inusual por autopostulación de un personaje que ha sido omiso en sus responsabilidades como líder empresarial. Enoch Castellanos se olvida que no basta cambiar las reglas a modo para imponerse.

La actitud rupturista de Castellanos fue rechazada por la mayoría y se ha quedado solo en su presunto acto de rebeldía, ni siquiera la secretaria de Economía ha retomado el tema. Cada día que pasa se muestra al líder de Canacintra como lo que ha sido una llamarada de petate que se apagó tan pronto como la voz de la industria expreso su voluntad de continuar por los cauces institucionales. La mecha corta de Castellanos se quedó como reclamo sin fundamento.

CREO que empezó

Encabezada por el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Pablo Peralta, en conjunto con el Centro de Competitividad de México (CCMX), de Juan Carlos Ostoloza, se llevó a cabo la iniciativa CREO MX EDOMÉX, en la que durante un día, más de mil MiPymes y emprendedores de la entidad tuvieron acceso a ponencias y talleres de la mano de directivos de empresas como PEPSICO, GEPP, MOBILITY ADO, entre otros; para brindarles herramientas y capacitación en materia de innovación, digitalización y emprendimiento.

Por su relevancia a la economía del país, el Estado de México fue elegido para ser la sede de la segunda edición regional de CREO MX, bajo el eje temático “Pymes y emprendedores mexiquenses: elemento clave para la reactivación económica”. Hay que recordar que actualmente esta región cuenta con una fuerza laboral de más de 7 millones de personas y es la segunda economía más importante del país, aportando el 9% del PIB nacional.

En este contexto, las PyMEs en el Estado de México constituyen una importante fuerza económica. Del total de unidades económicas a nivel nacional, las PyMEs mexiquenses representan el 12% con 766 mil 240 unidades productivas, emplean a más de 2 millones personas y 5 de cada 10 pertenecen al sector comercio.

Impulso a pymes

Y ya para terminar, le platico que las empresas de Tecnologías de Información, delivery y logística están optando por el factoraje como fuente de financiamiento en la Ciudad de México. De acuerdo con la plataforma Fondimex, que lidera Francisco Reséndiz, durante el segundo trimestre de 2021, la financiamiento a través de factoraje, opción que consiste en la venta de facturas por cobrar a cambio de capital inmediato, creció en un 29 por ciento en Ciudad de México.

La capital del país también está viendo al factoraje como una opción atractiva para invertir y generar rendimientos, pues la inversión proveniente de la Ciudad de México en esta plataforma se duplicó en este mismo periodo de tiempo al llegar a 116 por ciento. Tome nota.