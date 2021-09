De los sueños a la música

En una época en que el autodescubrimiento se ha vuelto nuestra cualidad más valiosa como seres humanos, hemos tomado como punto de partida a la música.

Y es que no es ningún secreto que, a través de este arte, se han sacado a flote los más profundos sentimientos del corazón y el alma.

Lo mejor es cuando, de la mano con la música están atados esos sueños de triunfo, de sanación y de crecimiento personal y profesional, tales como los que Tommy Torres mantiene firmes a través de la creatividad que nutre su esencia.

“¡Creatividad es siempre la palabra!, he estado utilizando este tiempo para inventar, para reinventar, y para proponerme cosas nuevas y cosas frescas y feliz de la reacción que estoy recibiendo de la gente y siento que estoy teniendo recibimientos muy bonitos”.

Mas el artista no olvida que es gracias al abrazo de la gente que recibe sus canciones, es que ha logrado escalar cada vez más alto en esta competitiva industria.

Es por ello que, bajo la premisa de la pausa en el mundo, el originario de San Juan asegura que todo fue una conspiración del mundo para obligarnos a detenernos, a no ir a tan prisa y a mirar más hacía el interior de nosotros mismos, y la realidad es que de eso se trata la vida, de ir poco a poco, y disfrutar de todo lo que llegó, lo que llega y lo que llegará a ti.

Pero dentro de toda esta pausa que ha significado progreso personal y musical para artistas como Tommy Torres, sigue haciendo falta una pieza clave para el mundo del entretenimiento vuelva a girar: ¡Los conciertos!

“Los conciertos me emocionan mucho, y el pensar en regresar a hacer conciertos, es algo que me llena, yo me siento dichoso de tener veinte años en la música y seguir encontrando mi camino en ella, y para mi esta carrera es un reto y creo que la música es siempre estar en contacto con el ‘tú’ en el presente y por eso me emociona tanto”.

Así, que el mundo está cada vez más ansioso por volver a disfrutar de esa esencia que Tommy Torres ha definido dentro de varios estilos, pues la música en su forma más pura, ha conseguido que un género, otro o la mezcla de todos ellos, sean una de las formas de expresión más precisas.

“No me gusta quedarme en un solo estilo, porque por eso hay tantos géneros, y no hay preocuparse por el estilo, sino por la atmósfera y crearle un mood para que la gente conecte con él”.

Y hoy, luego de las palabras de Tommy Torres, es que la duda se esfuma y el puertorriqueño demuestra una vez más que hasta los sueños, pueden transformarse en música.