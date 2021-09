PolíticaConfidencial Avión presidencial y sus costos por el suelo

• Oneroso avión presidencial. El presupuesto del 2022 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su discusión en el Congreso de la Unión, mantiene un gasto de más de 331 millones de pesos para la famosa aeronave, a pesar de estar sin volar desde el fin del sexenio anterior. Total que ni se rifa, ni se vende, ni se usa… pero cómo cuesta.

• ¿Divide y vencerás? Eso nos dicen que quiere aplicar la Secretaría de Hacienda al convocar por separado a morenistas y oposición en el Senado para revisar lo concerniente al paquete de ingresos. Ya veremos.

• Las prioridades de la 4T. Habrá que echar lente, pero lo que son vacunas, ciencia y otros se ven un poco lastimados, mientras que las obras emblemáticas, como el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto, pues no pasan penurias. Y hay otras joyas. Lo que fue aplaudido fue la tasa cero de IVA a productos de higiene menstrual.

• ¿Mañaneras en la corte? No, no se asuste. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, anunció que al menos una vez al mes comparecerá ante periodistas para una conferencia. Lo bueno es que no la pensó diario…