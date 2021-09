De Chiapas para el mundo

Si hablamos de música, el consagrarse como una gran leyenda suele tomar tiempo y mucho esfuerzo. Incluso ahora que estamos a merced de la era digital, los representantes de este arte de letras y ritmos se ven inmersos en una constante competencia hasta con ellos mismos.

No obstante, existen artistas como Julión Álvarez que a lo largo de su trayectoria ha conseguido mezclar tiempo, trabajo y esfuerzo con su pasión por la música, hechos que lo han llevado a él y a su “Norteño Banda” a convertirse en una de las leyendas más grandes que el regional mexicano ha visto nacer.

Y aún cuando el éxito puede parecer apabullante, la realidad es que el cantante se ha mantenido sobre la línea de la humildad y se sabe agradecido con su público, a quien ve como el responsable del ascenso de su música en la industria.

“Estamos muy agradecidos, y a veces hay opiniones de todo, a veces cuando no te paras por una foto o no cumples las mil peticiones que te solicitan cuando te encuentran por la calle, ya pasas a ser el ‘no sencillo’. Pero soy humano, y tengo compromisos, así que gracias a Dios, conforme ha ido creciendo ha habido muchos más compromisos, pero quiero que la gente sepa que en verdad somos una agrupación muy agradecida, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados y eso no se nos va a olvidar nunca”.

Ese agradecimiento que Julión Álvarez expresa, trae consigo una gran carga de ilusión, de añoranza y sobre todo de mucha pasión que en conjunto con el talento de su Norteño Banda, nos ha obsequiado una de las más grandes maravillas del regional mexicano.

“Siempre están las ilusiones, ese deseo de poder llegar, de estar, de pisar todos los escenarios que soñamos pisar. Todo eso que ya viví, son cosas que aún siento cuando pienso en la música, cuando estoy por subirme a un escenario, y mientras la música siga causándome esa cosquilla, ya estamos del otro lado”.

Y es que no es un secreto que luego de cada show, queda el sentimiento a flor de piel tanto para el público como para el artista que siempre va en búsqueda de esa euforia que obsequia la música de cara al espectáculo.

Ante ello, es que Julión Álvarez y su Norteño Banda, han buscado en medio de esta crisis, ciertos espacios que poco a poco vayan devolviéndole la esperanza a la música de pisar con más fuerza cualquier escenario, como se hacía antes.

Sin embargo, Julión ha sabido hacerle frente al aforo reducido, poniendo siempre por encima a su gente, a ese público que se mantiene fiel a lo nuevo en la trayectoria del artista del regional.

“Ojalá se pudiera pronto abrir más eventos así, y nos encantaría porque la gente nos pide mucho y estamos muy agradecidos por todo eso. Aunque hay veces que se van a tener que cancelar porque la gente quiere estar segura de que lugares les tocaron y disfrutar del show a pesar de los aforos.”

Aunque pareciera adverso el escenario, Julión sigue avante con una gran sonrisa en el rostro y la esperanza viva de seguir contagiando su música por México y el resto del mundo.

“Ahora viene mucha música, yo agradezco tus buenos deseos y agradezco a la gente que sigue permitiéndonos entrar a sus hogares como ‘Julión Álvarez y su Norteño Banda’ y que nos ha permitido seguir en esto que tanto amamos hacer. Así que lo que viene, es mucha música, conciertos con aforo permitido, todo seguro pero que poco a poco nos acercan más a la reactivación de la música”.

Así que de a poco y con la pasión y talento que caracterizan al originario de Chiapas, irá reactivándose la música y la alegría que trae este arte a nuestros corazones.