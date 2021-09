PolíticaConfidencial ¿Y para cuándo la vacuna mexicana?

CONACYT SE HACE BOLAS. La vacuna Patria, que para estos días debiera ser de festejo, ¿avanza? en la opacidad. No solo no informa Maria Elena Álvarez-Buylla al respecto, sino que si se les pide por transparencia prefieren alargar tiempos y pedir prórrogas. Una más del Conacyt.

“BUSCO TRABAJO para conservar mi trabajo” es el mensaje con el que investigadores del Conacyt denunciaron para manifestar su preocupación por el endurecimiento de los lineamientos que rigen al programa, ya que entre las medidas les piden que los contrate alguna institución. Trayectorias respetables, trabajo sustentado, todo fue minimizado por la oficina que ¿dirige? María Elena Álvarez-Buylla. Eso sin contar el castigo al presupuesto para ciencia.

¿FIN DE LA OEA? Mucho ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Organización de Estados Americanos. Pero, ¿será este fin de semana en México cuando los mandatarios asistentes a la reunión de la CELAC le den el tiro de gracia? Sin duda, dicen los expertos, hace falta ajustar a la organización, pero de ahí a desaparecerla… habrá que estar atentos.

PROFEPA y sus infografías. Los tuiteros no perdonaron la calidad de las ilustraciones que usó la Profepa y las burlas no se hicieron esperar. Como ha ocurrido con otras acciones de la autodenominada 4T, la crítica fue en el sentido de que al parecer no buscan lo profesional y por eso es que terminan presentando trabajos de dudosa calidad… ¿así serán en todo?