La música como cura del alma

Tras vernos inmersos en una pausa que no sólo mermó nuestras rutinas, sino que además permeó en las emociones del planeta entero, nos arrastró la ferviente necesidad del autodescubrimiento.

Y con dicho autodescubrimiento, la sociedad fue alcanzada por el menester de encontrar un ancla que no sólo nos devolviera de a poco a la realidad, sino que sirviera como cura para el alma.

Fue así, como María León dedicó este año y medio a escarbar profundamente en su esencia y dedicarlo a componer canciones que fueran signo de alegría para la sociedad en un momento difícil.

“Estoy muy contenta y feliz y a pesar de que fue un año complicado para todo el mundo, fue también muy movido para mi en muchos aspectos porque tuve tiempo de pararme y componer y explorar musicalmente y aventurarme con los estilos que quiero tocar y fue para mi el momento perfecto para eso”.

Es por ello, que la originaria de Guadalajara además de hallar consuelo en su música, halló una nueva oportunidad de encontrarse consigo misma y conseguir que su público se identificara con sus canciones.

La fortuna alcanzó a María León cuando sumó su pasión a la de otros representantes de la música que en concordancia con la pandemia y la necesidad de esparcir alegría, confabularon para un álbum popular que pronto llegará a nuestros oídos.

“Hubo mucha gente que se sumó a la causa de generarnos nuestro propio trabajo en la pandemia” – y no es para menos, pues la cantante ha sabido como mostrar esa chispa que siempre la caracterizado y aterrizarla en lo que más le hace latir el corazón: la música.

Es así como María, ha dedicado su vida a la música, y con ello ha logrado ajustar en un solo escenario, las emociones y los ritmos que hacen de su trabajo una pieza perfecta.

“Yo le he dedicado mi vida a la música y se convirtió en mi razón de levantarme todos los días, y más en un momento tan difícil como el hecho de que sólo te dediques a esto y te frenen en seco. Así que componer y escribirle a la gente, se convirtió en forma de externar lo que estaba pasando en mi cabeza, y siempre digo que el cuerpo tiene una memoria emocional maravillosa y si tú el generas sonrisas, va a traer cosas positivas”.

Son esos aspectos, los que han llenado de cosas positivas su panorama personal y profesional, haciendo que alcance sueños nuevos y los atesore como estrellas en su corazón.

“Todo empezó con esta canción junto a Gloria Trevi porque ella escuchó mi canción por accidente y Marcela de la Garza que es coautora le dijo que me la pediría para el disco de Gloria y ella dijo que no, que mejor colaboráramos, le dijo a Marcela que me preguntara si quería colaborar con ella y obviamente dije que si…”.

Así es como la mexicana tiene la certeza de que con esperanza, fe y mucho talento, los sueños sin duda se hacen realidad.

Así que celebro el éxito de María León, quién ha luchado incansablemente por cumplir sus metas, mismas que seguro seguirán sumando éxitos en su carrera.