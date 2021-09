En México los dictadores nunca serán bienvenidos

Las fiestas patrias son un momento de unidad para todos los mexicanos en las que reconocemos la grandeza de nuestro país a pesar de todos los problemas. Sin embargo, este año López Obrador decidió manchar y ensombrecer estos festejos ya que invitó al dictador cubano para que dirigiera un mensaje.

En una situación sin precedentes, en nuestra fiesta más importante como país y previo al desfile militar, hizo uso de la voz un DICTADOR.

Miguel Díaz-Canel el “invitado de honor” del presidente no fue electo por el pueblo cubano, fue impuesto por un régimen que por más de 60 años ha sido responsable de represión, tortura, falta de acceso a productos básicos y violaciones a los derechos humanos.

Su presencia en nuestro país ha sido un insulto para los mexicanos y los cubanos que estamos a favor de la democracia y del derecho a las libertades.

Lamentablemente, se perdió el sentido de nuestro festejo en el gobierno que no se cansa de hablar de “soberanía” y “autodeterminación de los pueblos”. Pero no solo eso, al presidente y al canciller se les olvidó por completo que dentro de nuestros principios de política exterior también se contempla la promoción de los derechos humanos. Además, también es un insulto que un contingente de soldados bolivarianos estuviera presente en nuestro desfile militar. No sabemos si es una provocación o un mensaje claro sobre el camino que realmente busca el tabasqueño, alejado cada vez más de los países democráticos.

La visita del dictador cubano es sin lugar a dudas un error más en su política exterior, por el riesgo y confrontación que esto genera con Estados Unidos nuestro principal socio comercial. Exigir levantar un bloqueo inexistente a unos pocos días de que se reanude el Diálogo Económico de Alto Nivel y la llegada de un nuevo Embajador estadounidense.

Siguen confundiendo bloqueo con embargo, demostrando su falta de conocimiento real sobre la situación y es que, Cuba tiene tratados internacionales con más de noventa países y Estados Unidos es su mayor proveedor de alimentos y productos agrícolas. La miseria que hoy vive el pueblo cubano es ocasionada por la crueldad del régimen y no por un enemigo ficticio.

La presencia del régimen castrista en los festejos de independencia marca una tendencia hacia el último esfuerzo de López Obrador por intentar desaparecer instituciones, en este caso, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que no les gusta porque les señala quienes son en verdad, porque expone entre muchas otras cosas sus fraudes electorales y la sistemática violación a los derechos humanos, si hacemos repaso los países que se han mostrado en contra de la OEA son Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. México no debería de estar en la lista de estos países pues muestra claramente que, es un intento por acabar con el marco institucional de libertades al que nuestro país está suscrito y los derechos a los cuales el Estado Mexicano está obligado a garantizar.

¿Quién le dijo a López que México es suyo? ¿Qué podía invitar a un tirano extranjero a participar en las fiestas patrias? Los mexicanos no solo no lo aprobamos sino lo repudiamos, le dio legitimidad y respaldo a un dictador que en los últimos meses no ha hecho más que reprimir a su pueblo. No podemos aceptar ni acostumbrarnos al trato distinguido que se les dio a los dictadores de Cuba y Venezuela en México; estos no son bienvenidos ni ahora ni nunca. La más reciente ocurrencia del presidente significó un daño gravísimo a la postura de nuestro país entre las naciones del mundo y un insulto para todos los migrantes cubanos y venezolanos que huyeron en busca de libertad. También es un agravio para todos los mexicanos que celebramos la Independencia de nuestro país y no vamos a cooperar con dictadores. Esperemos que esto abra los ojos a los mexicanos porque utilizaron nuestro país para promover dictadores. Al tiempo…