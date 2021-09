Los premios Emmy 2021

Cada día me da más emoción ver cómo se va acoplando el mundo a la nueva normalidad y cómo va tomando su propio ritmo.

Lo digo porque el domingo vi una entrega ya con público asistente, con alfombra roja y toda la cosa, me refiero al premio Emmy 2021 que entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

Las transmisiones especiales de la alfombra roja se pudieron disfrutar por TNT o por E! Entertainment, pero debo decir que la cobertura de E! fue magistral, ya que llevan haciéndolo desde hace años y cubriendo casi todas las alfombras que se hacen, pero en cambio la otra señal va de mal en peor.

Desde hace unos años para acá -cuando se fue Liza Echeverría- perdieron toda la magia y prestigio que habían ganado. En esta última emisión vimos una cobertura por zoom muy equis para mi gusto y con falta de producción.

Pasando ya a la ceremonia fue una maravilla cuando en el opening vimos a todos los presentes cantar TV, YOU GOT WHAT I NEED junto al conductor de la ceremonia Cedric the Entertainer, en verdad fue una joya.

Obviamente la ganadora absoluta de la noche fue The Crown, le siguieron Ted Lasso y The Queen’s Gambit. Y ahí me preguntaba ¿por qué no tenemos en México unos premios así?, que nos den lo que resurgió esa noche: glamour, moda y un buen show.

Creo que los únicos premios que tenemos de ese calibre son Los Metro a lo mejor del teatro.

Pero necesitamos más entregas así: en vivo, con gente presente; creo que los híbridos sirven, pero con unas cuantas intervenciones nada más.

Por favor, los que amamos la televisión exijamos mejores contenidos porque si no veremos puras porquerías.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.