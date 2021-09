PolíticaConfidencial científicos ganan otra batalla a Alejandro Gertz

Gertz pierde el segundo round contra científicos. La negativa del juez puede ser impugnada (por lo que esto no acaba hasta que se acaba). Como anticipamos aquí, ante las exigencias de la comunidad salió Enrique Graue, rector de la UNAM, en defensa de los acusados, sobre todo porque uno de ellos, Enrique Cabrero, acaba de ser elevado a miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad. En la Fiscalía de Alejandro Gertz aseguran que sí hay delitos… el puma ha despertado.

Con línea o sin línea. Por cierto, el presidente López Obrador dijo que no le ha dado una sola orden al fiscal Gertz. “Además, como es un hombre con integridad y carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia”. Queda el registro, pues.

AMLO, sin delegar. En una entrevista en el programa Telereportaje, de Tabasco, el presidente dijo que es un poco obsesivo: “No me gusta delegar mucho o estar nada más recibiendo informes”. Eso, evidentemente, no era notorio… y si no, que le pregunten a su gabinete y a su equipo de trabajo…

• Michoacán arde. Se podría decir que en los últimos días, pero en realidad han sido semanas, meses y años en que ese estado, que renovará gobernador el 1 de octubre, vive bajo el fuego y el amago del narco. Los testimonios son cada vez más crudos, de la forma de operar del narcotráfico. Con un nuevo gobierno, de Morena, ¿cambiarán las cosas?