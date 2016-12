Confidencial: Ochoa fue presionado para expulsar a Borge y a Duarte

Confidencial

Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, trató de contener la decisión pero nos dicen que desde la Presidencia de la República se le ordenó suspender los derechos partidistas de los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge y de Chihuahua, César Horacio Duarte, por los señalamientos en su contra de irregularidades en el manejo presupuestal y enriquecimiento ilícito. Aunque oficialmente no hay órdenes de aprehensión en contra de Borge y Duarte, el PRI llamará a sesionar en los próximos días a la Comisión de Justicia para suspenderles los derechos. Así, la tercia de gobernadores que en voz del Presidente Enrique Peña Nieto eran un ejemplo de las nuevas generaciones de mandatarios habrán pasado de talentos priístas a personas no deseadas en el partido y algunas, en el país.

Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Avelino Méndez y Pablo Moctezuma, delegados de Morena en Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco y Azcapotzalco rompieron el silencio sobre presuntas diferencias entre ellos acordaron con su líder Andrés Manuel López Obrador cerrar filas en aras de que sus gobiernos den pie a la llegada del partido del tabasqueño a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y ayuden a ganar la Presidencia de la República. El acuerdo con López Obrador es que sábado y domingo harán campaña a favor de Morena ya sea en la Ciudad de México o en estados vecinos o donde sea que les asignen tareas.

Los Constituyentes de la Ciudad de México de nuevo son blanco de críticas ahora porque dejaron fuera del proyecto de Constitución el concepto de matrimonios igualitarios. A pesar de que todos los partidos políticos antepusieron la promesa de luchar por los derechos de la comunidad LGBTTTI, en la redacción del proyecto no se integrará el concepto de matrimonio igualitario por lo que algunos legisladores y líderes de ese sector empezaron una campaña en la que se pretende que por medio del hashtag #NiUnPasoAtrás se logre incorporar ese derecho.

En Nuevo León, tanto sufrió el nuevo alcalde de Monterrey con las finanzas municipales, que quitó los seguros para casas en los pronto pagos del predial en 2015. Sin embargo, la baja popularidad del priista Adrián de la Garza le ha llevado a seguir el modelo de la panista Arellanes y dar premio en 2017 a los puntuales, no como en Veracruz, donde Yunes parece premiar a quienes no pagaron la tenencia en tiempo y forma de 2012 a hoy.