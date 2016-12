Confidencial: ​Humberto y Rubén Moreira, peleados a muerte

Confidencial

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, ordenó vigilar y controlar todas las demás zonas dedicadas a la venta de pirotecnia pues muchos pueblos aledaños a Tultepec, donde fue la explosión que dejó 35 muertos, hay talleres de los llamados cuentes llenos de pólvora en donde trabaja gente de sol a sol haciendo todo tipo de artefactos para la gama de juguetes. Incluso, nos aseguran que es la Sedena la que esta vigilando y regulando el uso de la pólvora pues existe la instrucción de evitar cualquier tipo de accidente al pretender activar la vendimia de pirotecnia en otra zona, a unos días del año nuevo y de las celebraciones religiosas en varios pueblos del estado de Mèxico.

Asambleístas del Constituyente de la Ciudad de México cerraron su periodo de sesiones de este año para darse un descanso y seguir en enero con la aprobación de los nuevos artículos que regirán a los capitalinos. Después de un par de meses de ausencias, de retardos, de documentos filtrados y de diferencias entre Morena y el resto de los partidos, por fin se aprobó la primera parte de la carta de derechos en los que se integraron temas con los ciudad comulgaba como pleno derecho a la comunidad LGTTTI y a la decisión de las mujeres sobre cuerpo en el tema del aborto.

​Humberto Moreira y Rubén Moreira, ex gobernador y actual mandatario de Coahuila, los dos de extracción priista, están peleados a muerte. Nos aseguran que los Moreira no se hablan y que incluso la familia ha sido fracturada entre apoyar a uno u otro. El tema central del pleito que arrastran desde hace mucho tiempo es la designación del candidato a la próxima contienda por la gubernatura pues Humberto defiende tener derechos y liderazgo sobre la política del estado mientras que Rubén parece no tener ningún interés en consultar a su hermano mayor. El asunto es que no se bajan de “traidores” y las amenazas entre los dos sobre sacar los trapos sucios han subido de tono.

Y erre que erre con el Gobierno municipal de Monterrey. Luego de tomar ideas de la ex alcaldesa Margarita Arellanes —sí aquella que le dio las llaves de la ciudad a Jesucristo— para beneficiar a los pronto pagos del predial, vemos que el actual regidor de la capital norteña también ha heredado la marca de la panista en su app móvil que no ha actualizado desde que entró al Palacio Municipal. Y a unos pasos en el Palacio de Cantera, el Bronco está sudando la gota gorda pues hay quien ya pide su renuncia inmediata. Adiós al sueño independiente.

