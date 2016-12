¿Y la música de navidad?

Jessie Cervantes

Hoy recordaba que en décadas pasadas era una costumbre en la radio, en la televisión y en la producción de música, el prácticamente llenar de villancicos el ambiente en nuestro país. Todos esos que hoy, con el pretexto del recuerdo y la nostalgia llenan el Auditorio Nacional y en cuanto lugar se presentan, los grabaron. Había discos, especiales de TV, notas en revistas donde todo era navideño. Y pues algo pasó, sobre todo este año, en música no surgió nada trascendental y en video tampoco. ¿Será porque las costumbres han cambiado? O porque la forma de consumir contenido es otra. Porque a los millennials no les gusta que vendan la Navidad en medios, o seguro porque en nuestro país, el horno no está para bollos. Hay muchas cosas en qué pensar, mucho qué reflexionar en torno a lo que viene, hay mucho qué gritar, qué reclamar, mucho qué aclarar antes que mucho qué cantar.

Y aclaro que, cuando digo que es aquí, es porque he visto que, por ejemplo, en el país vecino están más metidos, más entusiastas en torno a la Navidad; allá cantan, hay programas de televisión dedicados a la temporada y mucho material en la red.

Sólo espero que las cosas estén siempre bien para todos, espero que no se pierda nunca el espíritu de esta época, que si la industria decide no generar, nosotros como seres humanos no dejemos de soñar. Éste es el momento ideal para hablar, para abrazar, para reunirte con los que tienes olvidados, con los que casi no ves, con los que por rencores o vibras extrañas has preferido tomar distancia y no es que la Navidad lo arregle todo, no es que exista un duende que todo componga, que convierta a los villanos, es que el pretexto es perfecto, usando a la Navidad puedes, como con una máscara, arrepentirte, pedir perdón, abrazar, besar, hablar y hasta perdonar.

Espero sinceramente que la Navidad sea en todos ustedes, y si no hay nada nuevo para estas posadas, busquen un clásico, canten con Luis Miguel o con quien les dé energía o los ponga a tono.

Por cierto debo reconocer y recomendar el espíritu y los buenos deseos de las Pandora que sacaron su Navidad con Pandora, un gran disco para que escuches en familia.

Abrazo a todos y felices fiestas.

TE RECOMENDAMOS: