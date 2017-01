¿Cómo serán los autos en 2017?

Guillermo Lira

Este año que inicia verá tendencias marcadas a la movilidad, lo que empezó siendo tecnología en algunos casos en estudio, en algunos otros limitada a vehículos de extremo lujo, ahora se empezará a ver en los vehículos que regularmente compramos en las distribuidoras, además de tendencias que usted seguramente verá en la industria.

WiFi en su vehículo

Primero que nada, 2017 será el año que al costo de uso de su auto usted podrá incrementar la inversión en planes de datos vía distintos sistemas que permitirán a su familia viajar conectados a internet, la promesa parece vaga en cuanto a que regularmente el dueño de un auto cuenta con teléfonos inteligentes, pero la idea de que se suban a su camioneta, auto o deportivo y le pidan la clave de WiFi o que a sus hijos les pueda poner desde terminar sus trabajos de la escuela en sus tabletas o computadoras, hasta disfrutar de juegos en línea, redes o ver series y películas en tiempo real, será cada día más común, seguramente llegará la competencia y usted pagará por paquetes de datos que liberen su celular de ser usado por otros y que no necesariamente dependan de una conexión 4G o 3G, dependerá de usted si quiere más datos o no.

Emergencias y asistencia remota

Otra tendencia son los servicios cada día más apreciados de asistencia en caso de emergencia, accidente o de necesitar algo dentro del vehículo, los botones de pánico o rojos en vehículos tendrá más y más difusión, conectándolo con un centro de control que le monitoree en todo momento y en caso de que usted no pueda presionar el botón pero que se identifique un estado de alerta máxima como el despliegue de bolsas de aire o si se voltea, las emergencias lleguen de manera expedita y al sitio correcto.

Más autos verdes y bicicletas eléctricas

Este año será el mejor, inclusive que el 2016, para autos de bajo consumo con tren motor híbrido o totalmente eléctricos, veremos la llegada de cargadores de autos a casas y garajes particulares, así como multiplicarse los puntos de carga en ciudades importantes, dentro de plazas, estacionamientos públicos de calidad, centros comerciales y de consumo, hoteles, restaurantes y demás sitios públicos como parques y calles de alto tránsito. Antes de que usted se imagine estará preguntando por el rango 100% eléctrico que le ofrece su auto, habrá más modelos de dónde elegir, de diversas marcas y no sólo sedanes cuatro puertas, sino seguramente crossovers y monovolúmenes. Con ello también se estima que las bicicletas eléctricas tengan un papel importante en rutas donde las subidas impiden que la bici sea una solución, con ello el carril de bicicletas puede ser que añada muchos más kilómetros en las ciudades como la capital.

Nuevas distribuidoras

Si entra a una distribuidora y la ve “vieja”, seguramente esta en vías de renovarse o si no morirá pronto. Todas las marcas, incluyendo las de redes más amplias están renovando sus tiendas, en estos lugares cada día se llegará a sentir más acogido, con mayor nivel de servicio, con expertos a sus órdenes, vendedores que ayuden a hacer rápidos sus trámites, y áreas de servicio y partes cada día mas profesionales. Si en 2017 usted no siente que se renovó su distribuidora, o está a punto de desaparecer o de ser renovada, pregunte y verá. Las marcas no han dejado a México sin productos, ahora no nos dejarán con distribuidoras lúgubres o simplemente antiguas. Renovación total en el sector.

Conclusión: movilidad cada día mas segura

La movilidad dependerá de qué tan conectado esté, de que los diversos medios de transporte sean cada día más eficientes, la seguridad será incrementada cada día más por los radares, sensores y sistemas de conducción autónoma, el internet será vital para el uso de su auto, desde leer el sistema de navegación que le guste en la pantalla del auto, como los avisos de servicio de mantenimiento o las emergencias. Un mundo nuevo de aquí al 2020, encantando más con la funcionalidad de la tecnología. A disfrutar las distribuidoras nuevas y los nuevos y creativos planes de adquisición de todas las armadoras. Así, 2017 será un año volcado en servicios nuevos dentro de su auto y con muchos nuevos productos en casi todos los segmentos de mercado.

¿Cuántos datos por WiFi, serán suficientes para su familia? Haga cuentas, está cerca de que se lo pregunte su vendedor en la agencia.

