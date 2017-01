Confidencial: Gobernadores cierran filas por "gasolinazo"

Confidencial

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que pese a lo dicho anteriormente no se incrementarán las tarifas del transporte público en la capital.

El incremento al precio de la gasolina afectará directamente al sistema de transporte público de la CDMX que según las autoridades locales también está subsidiado y no corresponde al precio que debería tener. Pero Mancera confirmó que no habrá ningún tipo de aumento y que estarán vigilantes de que no existan abusos.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, acusó a la ex fiscalía del estado de haber encubierto a Javier Duarte durante los últimos cuatro años de mandato.

Yunes aseguró que la fiscalía siempre fue manipulada por Duarte a pesar de que existían muchas acusaciones y señalamientos en contra del que fuera gobernador por las siglas del PRI y hoy es un fugitivo de la justicia mexicana. Incluso, nos aseguran que Yunes analiza ir en contra de más ex funcionarios de Duarte.

Gobernadores se reunirán el próximo 9 de enero para analizar el tema del gasolinazo y de las protestas que han subido de tono en la mayoría de estados del país. Los mandatarios se han manifestado en contra del ajuste al precio de la gasolina y varios han hecho públicas sus opiniones, incluyendo algunos priistas. Nos aseguran que ya hay un cabildeo intenso de parte de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República para que los gobernadores cierren filas en torno al ajuste del 20% al precio de la gasolina ordenado por el gobierno federal que ha causado enojo y protestas en todo el país.

