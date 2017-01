Confidencial: Miguel Barbosa acepta error

Confidencial

Los patrones del país, congregados en la COPARMEX, andan molestos con las últimas decisiones que se vienen tomando desde Los Pinos, respecto al aumento a las tarifas del combustible. Luego del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto en el que pide a los mexicanos su comprensión por esta alza, los empresarios preguntan: “¿en qué momento el gobierno será comprensivo con la situación que están atravesando los mexicanos?” o ¿en qué momento veremos anuncios del gobierno sobre planes de austeridad en el gasto? Es decir, para los patrones la conclusión es muy simple y todo se resume en que para pedir, hay que dar, y hasta el momento no hay indicios que pretendan hacer algo al respecto en la actual administración federal.

Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua y actual senador de la República, parece tener importantes diferencias con su presidente de partido, Enrique Ochoa, quien ha defendido la decisión del gobierno federal de subir las tarifas de los combustibles. El legislador chihuahuense dio a conocer una carta que envió al CEN tricolor donde le pide que corrija los datos que ha dado para justificar estos incrementos: “Todo esto no requiere ni discusión ni tablas comparativas, como las presentadas por usted, basta con una hoja de costos, la cual no debe seguirse manipulando ni ocultando”.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, admitió que fue un error de su partido votar a favor del Paquete Económico 2017 propuesto por el gobierno federal en el cual se incluyeron los cambios al precio de la gasolina, hoy conocidos como “gasolinazos”. A partir de la aceptación, el PRD emprenderá una campaña mediante la cual insistirán al gobierno federal modificar la Ley de Ingresos y dar marcha atrás al aumento. Barbosa tuvo días difíciles revisando la ley propuesta por el gobierno federal hasta que encontró que, efectivamente, estaba el tema y nadie lo revisó a fondo.

