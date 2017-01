Confidencial: Cienfuegos blinda a Fuerzas Armadas

Confidencial

Enrique Peña Nieto, presidente de México, tiene una larga lista de peticiones de reuniones con varios sectores que están en contra del llamado “gasolinazo”. Nos aseguran que desde la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, organizaciones campesinas y agrícolas hasta gobernadores incluso del PRI y diputados federales y locales han pedido audiencia con el fin de convencer al presidente Peña Nieto de los daños y efectos que está provocando el aumento del 20% a la gasolina en todo el país y que ha desatado saqueos y molestia generalizada en la población. Las peticiones de audiencia se han tramitado a la Secretaría de Hacienda.

Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, no quita el dedo del renglón y ya consiguió que el Congreso no se empolve el tema del nuevo marco jurídico para las Fuerzas Armadas. Si no hay cambios de última hora los senadores y diputados iniciarán la próxima semana dicho debate y es casi un hecho que en febrero que el General tenga bajo sus brazos una nueva reforma que los blindará jurídicamente en las labores que desempeñen en las calles.

Bruno Bichir, actor y legislador, dejó por segunda vez la Asamblea Constituyente de las Ciudad de México. Nuevamente, el legislador de Morena pidió licencia por cuestiones laborales, por lo que se une al grupo de actores e integrantes del mundo artístico que dejan a un lado sus actividades de legisladores para redactar la primera Constitución capitalina. Nos dicen que Bichir regresará a final de mes, pero seguramente llegará a votar leyes en las que no participó.